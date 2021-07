Mayra Aguiar cai nas quartas de final, mas segue na repescagem pelo bronze em Tóquio

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Franck Fife/AFP)

Medalhista de bronze em Londres 2012 e na Rio de 2016, Mayra Aguiar caiu diante da alemã Anna-Maria Wagner nas quartas de final da categoria até 78kg. A desclassificação não desanima a judoca brasileira, que ainda segue com chances de medalha em Tóquio. Agora, Mayra lutará pela repescagem e, caso avance, disputará o terceiro lugar no pódio.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

Para avançar às semifinais, Mayra Aguiar precisaria superar a judoca número três do mundo. Logo, não teria vida fácil. De início, a brasileira buscou o contato, focando nas mangas do kimono da alemã, a fim de projetá-la ao chão e garantir pontos, mas sem sucesso. Com o tempo passando, a europeia equilibrou a luta e começou a incomodar a brazuca. Mayra recuou e foi punida com um shido por falta de combatividade.



O tempo normal chegou ao fim e nenhuma das duas conseguiu pontuar. A luta foi resolvida no período extra. Nos primeiros instantes do golden score, Mayra Aguiar recebeu outra punição, o que a forçou a ser mais agressiva, pois a terceira advertência resultaria em sua eliminação. E a brazuca partiu para cima, buscou alternativas para colocar a alemã no chão, tentou imobilizá-la, mas sem êxito. Anna-Maria Wagner resolveu a luta no detalhe, encontrou um espaço para aplicar um waza-ari e encerrar o sonho de ouro brasileiro.

Mayra Aguiar volta ao tatame de Budokan às 5h, quando encara a russa Aleksandra Babintseva, número 19 do ranking mundial. As duas judocas já se enfrentaram uma vez, com a brasileira levando a melhor. Passando novamente pela europeia, Mayra garante a vaga na disputa de mais um bronze olímpico.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima