Mayra Aguiar vence repescagem e lutará novamente por um bronze olímpico

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Júlio César Guimarães/COB)

Em sua terceira edição de Jogos Olímpicos, Mayra Aguiar fez valer toda sua experiência para avançar mais vez à uma decisão de bronze. Para repetir os feitos de Londres 2012 e Rio 2016, ela precisou superar a russa Aleksandra Babintseva, número 19 do mundo. Agora, valendo a medalha e o pódio olímpico, a judoca brasileira terá de vencer a sul-coreana Hyunji Yoon, número 23 do mundo.

A luta decisiva começou com a brasileira tentando tirar o equilíbrio da russa, que estava atenta e se manteve de pé. Na sequência, veio a disputa pelas mangas de kimonos. E com pouco mais de 45 segundos de luta, Babintsevaja recebeu a primeira punição por falta de combatividade. Isso deu ainda mais confiança para Mayra, que seguiu pressionando a oponente. A pegada da brasileira era forte e a europeia tinha dificuldades para se desvencilhar das investidas da brazuca.

Com dois minutos no relógio, as duas judocas receberam punições por falta de ação. Isso deixou a russa em situação delicada, pois mais uma advertência garantiria a brasileira na disputa pela medalha de bronze. E não deu outra, Mayra Aguiar manteve o foco e forçou o terceiro shido da oponente e classificou-se pela terceira vez seguida à uma decisão de bronze olímpico.



