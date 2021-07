Rebeca Andrade faz história ao ganhar medalha de prata na final individual da ginástica

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Loic Venance/AFP)

Mais uma vez ao som do funk 'Baile de Favela', a brasileira Rebeca Andrade brilhou em sua apresentação na final individual geral feminina da ginástica artística e garantiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta quinta-feira (29/7). Com isso, a ginasta de 22 anos fez história e se tornou a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica na ginástica artística. Rebeca ainda disputa outras duas finais, em Tóquio, no solo e no salto.

Marcada pela ausência da ginasta Simone Biles, que assistiu a competição da arquibancada, a final individual geral feminina da ginástica artística terminou com a norte-americana Sunisa Lee, companheira de Biles, no lugar mais alto do pódio. Em terceiro lugar, ficou a russa Angelina Melnikova, competindo pelo Comitê Olímpico Russo (ROC, em inglês).

Rebeca fez boa apresentações nos quatro aparelhos e começou com uma apresentação sólida de dificuldade alta no salto. Com a nota de 15.300, assumiu a primeira posição após a primeira rotação. Nas barras assimétricas, o segundo aparelho, também conseguiu fazer uma boa série e permaneceu na primeira posição.

Na trave, aparelho menos regular da brasileira, Rebeca fez uma apresentação mais conservadora para garantir uma nota e se manter na disputa por medalha. A nota dos juízes foi de 13.566, mas a equipe brasileira pediu a revisão da avaliação e conseguiu um aumento da nota para 13.666.

A ginasta foi para o último aparelho, o solo, no segundo lugar. Com uma boa apresentação, ao som da música 'Baile de Favela', Rebeca apresentou poucos erros, como duas pisadas fora do tatame, e garantiu o segundo lugar mais alto do pódio.

