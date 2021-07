Ágatha e Duda vencem canadenses e se classificam para as oitavas

JG Jéssica Gotlib

Dupla brasileira começou pressionada, mas impôs ritmo ao jogo e fechou os dois sets com 21 a 18 - (crédito: Yuri CORTEZ / AFP)

A dupla brasileira de vôlei de praia Ágatha e Duda garantiu a vaga nas oitavas de final da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio. Elas enfrentaram as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson na arena Shiokaze Park às 9h desta quinta-feira (29/7) no horário de Brasília, 22h no horário local.

Por 2 sets a 0, com parciais iguais de 21 a 18, Ágatha e Duda garantiram o segundo lugar no grupo C e o acesso direto à próxima fase. As brasileiras precisavam desse resultado após perder para as chinesas Wang e Xia, mas não se deixaram intimidar pela pressão.

Com um começo complicado no primeiro set, quando as canadenses abriram vantagem de 3 a 1, a dupla do Brasil se afirmou no jogo a partir de um empate no nono ponto. Daí em diante, Ágatha e Duda dominaram a partida e se mantiveram na frente até um novo empate aos 17 pontos. O placar igual não desestimulou as brasileiras, que fecharam o set em 21 a 18 após 22 minutos de jogo.

O placar começou um pouco mais apertado no segundo set. As duplas se revezaram na dianteira até que o jogo ficou em 16 a 13 para as brasileiras. A partir daí, Ágatha e Duda mantiveram a calma e comandaram a partida, fechando novamente por 21 a 18. A segunda fase é um mata-mata e as próximas adversárias ainda serão definidas nos jogos da sexta-feira (30/7).