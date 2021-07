Brasileiras Stefani e Pigossi perdem semifinal do tênis para suíças

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Wander Roberto/COB)

O sonho da primeira classificação brasileira para uma final do tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foi interrompido na manhã desta quinta-feira (29/7). As brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi perderam para as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Apesar da queda, a dupla verde e amarela ainda pode conquistar a medalha de bronze no Japão.

Mesmo com o revés nas semifinais, a campanha já é histórica para o Brasil na modalidade olímpica. Na pior das hipóteses, as brasileiras irão igualar o quarto lugar conquistado por Fernando Meligeni em Atlanta 1996. Um terceiro lugar no confronto contra as russas Elena Vesnina e Veronica Kudermetova significaria a primeira medalha do país na história do tênis em Jogos. A disputa está marcada para 0h00 de sábado (31/7).

Stefani e Pigossi começaram a partida de forma agressiva e chegaram a abrir 4 x 0 quebrando por duas vezes seguidas o saque das rivais suíças. Apesar do bom início, Bencic e Golubic conseguiram recuperar o fôlego no jogo e acabaram alcançando o empate no placar. Mais consistentes, as adversárias das brasileiras seguiram virando bolas, tomaram o domínio da partida e fecharam o set em 7/5.

A segunda parcial do duelo em Tóquio acabou registrando bastante equilíbrio. Com as suíças mantendo o bom nível apresentado na reta final do primeiro set, as brasileiras conseguiram se manter no páreo e propor um jogo duro. Bencic e Golubic conseguiram uma quebra no sexto game após duas faltas de Luíza e fizeram 5/2. Com isso, a missão foi apenas controlar a frente até fechar em 6/3.

Classificadas para a disputa de ouro, Belinda Bencic e Viktorija Golubic vão disputar o topo do pódio contras as tchecas Barbora Krejicikova e Katerina Siniakova. Curiosamente, Bencic também irá competir na grande decisão do simples. Mais cedo, ela entrou em quadra na semifinal da categoria. Com isso, o início da partida diante das brasileiras sofreu um atraso de quase 3h.