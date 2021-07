Reta final: Handebol masculino do Brasil luta por permanência nas Olimpíadas

JM Júlia Mano*

A fase de grupos do handebol nas Olimpíadas de Tóquio-2020 está chegando ao fim. Nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), a Seleção vai para o penúltimo confronto e precisa vencer para conseguir avançar às quartas de finais. No Ginásio Nacional Yoyogi, os Guerreiros do Brasil enfrentarão a Argentina que está em situação similar ao da equipe verde-amarela.

Os times sul-americanos amargam na lanterna do Grupo A por terem sofrido três derrotas. Portanto, ainda não pontuaram. O desempate ficou por conta do Saldo de Gols, nas duas primeiras rodadas, o Brasil perdeu por uma menor diferença de gols que os hermanos. Com isso, a Seleção tem o saldo de -15, enquanto os argentinos têm -18.



Situação difícil

Para conseguir ir às quartas de finais, além de vencer a partida desta quinta-feira e contra a Alemanha no sábado (1/8), o Brasil precisa torcer para que os alemães percam ou, pelo menos, empatem o duelo desta rodada contra a Noruega. Sob comando de Marcos Tatá, a equipe precisa manter constância durante toda a partida contra a Argentina. Algo que não ocorreu diante da Noruega, França e Espanha. A Seleção começou bem os confrontos contra os europeus, mas cederam à pressão. Contra os espanhóis e noruegueses, iniciaram os jogos ganhando, mas sofreram revés.

Avançam para a fase mata-mata os quatro primeiros de cada grupo. No atual posicionamento na tabela, a Alemanha é a última nação a se classificar na chave do Brasil. A cabeça do grupo é a bicampeã olímpica França, seguida pela Espanha e Noruega.

