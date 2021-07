Confira os destaques da programação das Olimpíadas para sexta-feira (30/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Angela Weiss/AFP)

O Brasil terá grandes desafios nos Jogos Olímpicos entre a noite desta quinta-feira (29/7) e a manhã desta sexta (30/7). Nossas equipes enfrentam Argentina (handebol masculino), Estados Unidos (em jogão pelo vôlei masculino), Canadá (nas quartas de final do futebol feminino)... E ainda tem brasileiros com chances de medalha no judô e nomes importantes da natação indo às piscinas. Confira o que há de melhor na programação da Olimpíada de Tóquio.

Vale lembrar que todas as informações sobre os jogos você pode acompanhar na página especial do Correio sobre as Olimpíadas.

Melhor do dia

Atletismo - quinta-feira, às 21h

Natação (finais) - quinta-feira, às 22h30

Boxe (preliminares e quartas de final) - quinta-feira, às 23h

Judô - quinta-feira, às 23h

Brasil x EUA (vôlei masculino) - quinta-feira, às 23h05

Canadá x Brasil (quartas de final do futebol feminino) - sexta-feira, às 5h

Holanda x EUA (quartas de final do futebol feminino) - sexta-feira, às 8h

Alemanha x Noruega (handebol masculino) - sexta-feira, às 9h30

Tênis de mesa masculino (final) - data e horário indefinidos

Brasil em Disputa

Argentina x Brasil (handebol masculino) - quinta-feira, às 21h

Fiji x Brasil (rugby de sete) - quinta-feira, às 21h

Rafael Silva e Maria Suelen Altheman (judô) - evento a partir de quinta-feira, às 23h

Brasil x EUA (vôlei masculino) - quinta-feira, às 23h05

Marco Grael/Gabriel Borges (vela) - sexta-feira, à 0h05

Henrique Haddad/Bruno Bethlen (vela) - sexta-feira, à 0h05

Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (vela) - sexta-feira, à 0h15

Robert Scheidt (vela) - sexta-feira, às 2h35

Martine Grael/Kahena Kunze (vela) - sexta-feira, às 2h50

Luana Lira (saltos ornamentais) - sexta-feira, às 3h

Canadá x Brasil (quartas de final do futebol feminino) - sexta-feira, às 5h

Beatriz Ferreira x Shih-Yi Wu (boxe) - sexta-feira, às 5h

Bruno Fratus (natação) - sexta-feira, às 7h16

Hussein Eishaish Hussein Iashaish x Abner Teixeira (boxe) - sexta-feira, às 7h39

Etiene Medeiros (natação) - sexta-feira, às 7h43

Guilherme Costa (natação) - sexta-feira, às 8h40

Revezamento 4x100m medley masculino (natação) - sexta-feira, às 9h15

Bryl/Fijalek x Evandro/Bruno (vôlei de praia) - sexta-feira, às 9h

Brasília em ação

Bruno Schmidt, em dupla com Evandro (vôlei de praia), 9h

Luana Lima na classificação dos saltos ornamentais (trampolim, 3m). Ela não é de Brasília, mas treina no Instituto Pró-Brasil (DF)