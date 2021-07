Dupla do vôlei de praia Bruno e Evandro vão em busca de terceira vitória

JM Júlia Mano*

(crédito: Angela Weiss/AFP)

Invictos, o brasiliense campeão na Rio-2016, Bruno Schmidt, e Evandro Oliveira retornam ao Parque Shiokaze, no Japão, na manhã desta sexta-feira (30), às 9h (de Brasília). Os brasileiros enfrentam os poloneses Michal Bryl e Grzegorz Fijalek, que também venceram as duas primeiras partidas e lideram o Grupo E do vôlei de praia. A rodada fecha a fase classificatória às oitavas de finais das Olimpíadas de Tóquio-2020.

As duas duplas estão com vaga garantida na fase mata-mata. O duelo desta sexta define em qual colocação eles avançam. Os brasileiros estão na segunda posição da chave, caso vençam, se classificam em primeiro do Grupo E. Mas, se forem superados pelos poloneses, saem desta etapa na vice-liderança.



Campanha regular

Apesar dos deslizes na partida de estreia diante dos primos chilenos Marco e Esteban Grimalti, que fez os adversários crescerem no segundo set e empurrarem a decisão para o tie-break, os brasileiros conseguiram manter constância nos confrontos. Contra os marroquinos Abicha e Elgraoui, Bruno e Evandro venceram por dois sets a zero.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima