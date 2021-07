Handebol masculino do Brasil segue vivo em Tóquio e despacha hermanos para casa

JM Júlia Mano*

(crédito: Reprodução/ Twitter)

No Ginásio Nacional Yoyogi, no Japão, o handebol masculino do Brasil sacramentou a eliminação da Argentina das Olimpíadas de Tóquio-2020. A primeira vitória no torneio por 25 x 23, deixa os brasileiros com chances de se classificar para fase mata-mata.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

Com o total domínio sobre os hermanos no primeiro tempo, o Brasil segue vivo nas Olimpíadas. Na primeira metade da partida, a estrela de Ferrugem brilhou e as bolas argentinas não passaram do paredão verde-amarelo. A vantagem brasileira chegou a oito gols de diferença no primeiro tempo. Já nos 30 minutos finais, o cansaço e desgaste tomou conta dos Guerreiros que viram os vizinhos crescer e aproximar o placar.



Agora, para avançar às quartas de finais, o Brasil precisa apenas vencer a Alemanha no último confronto da fase de grupos. Mesmo se os alemães superarem a Noruega nesta rodada, o resultado do duelo entre eles valerá como desempate. A decisão será no domingo (1/8), às 7h30 (de Brasília).

Ginásio ficou verde-amarelo

De pouco a pouco, a Seleção foi crescendo no jogo com calma e muita movimentação. Enquanto os jogadores de linha trocavam passes para abrir brechas no lado argentino, Thiagus Petrus liderou a formação da defesa e Ferrugem fechou o gol brasileiro. Haniel recebeu uma exclusão de dois minutos com apenas 5’ de partida, mas o time verde-amarelo não deu condição para os hermanos e marcaram gol com um a menos.

A postura dos Guerreiros do Brasil foi se mantendo firme com o andamento do primeiro tempo. Ritmo e confiança na Seleção, fez com que abrissem oito pontos de vantagem nos 10 minutos finais, com os argentinos estagnados em cinco gols marcados.

Próximo de irem para o intervalo, os Guerreiros prezavam por movimentar com menor velocidade para segurar a vantagem. A estratégia funcionou bem e os hermanos conseguiram marcar mais um gol, durante exclusão de Petrus. E outro na punição de dois minutos de Borges. O primeiro tempo fechou com placar de 14 x 7 para os brasileiros.



Brasil sacramenta vitória

O início do segundo tempo começou com a Seleção aquecendo o corpo novamente. Mas não demorou nada para voltar com o ritmo sob os argentinos. O ataque verde-amarelo com muita agressividade resultou em trapalhadas na defesa dos hermanos e a consequente desvantagem de jogadores em linha.

Martínez recebeu cartão vermelho por marcação indevida sob Haniel. Com isso, o Brasil chegou a ficar com dois atletas a mais em quadra e o placar disparou para 21 contra os 10 gols da Argentina. Os adversários chegaram a ter uma cobrança de sete metros que parou no goleiro Rangel da Rosa.

O desgaste e cansaço na Seleção passou a tomar conta ao chegar nos 45 minutos da partida. A Argentina conseguiu diminuir a diferença de 10 x 22 para 19 x 22. Com a defesa desconcentrada e sem conseguir concluir os ataques, os brasileiros viram os hermanos se impor sobre eles, principalmente nos contra-ataques.

No entanto, a Seleção ainda com vantagem optou por trabalhar mais a bola. Marcus Tatá também colocou jogadores do banco em quadra. Rudolph Hackbarth entrou marcando em cobrança de sete metros. Desgastado, Haniel perdeu oportunidade com o gol vazio. A partida entrou no último minuto com a Argentina desesperada para finalizar com velocidade. Thiagus Petrus foi expulso nos segundos finais. Mas, Vinícius marcou mais um e deu Brasil: 25 x 23.

Confira quadro de medalhas





*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima