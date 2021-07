Flamengo encaminha classificação

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo goleou o ABC, por 6 x 0, ontem, no Maracanã, e encaminhou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Foi mais um baile sob o comando do técnico Renato Gaúcho, que continua com 100% de aproveitamento: cinco vitórias, 21 gols marcados e apenas dois sofridos.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, na Arena das Dunas, em Natal. Antes do jogo de volta, o Flamengo tem mais um compromisso pelo Brasileirão. No domingo, enfrenta o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena. O ABC visita o Central, domingo, pela Série D. O clube potiguar eliminou Botafogo e Chapecoense nesta Copa do Brasil.

Aos 27, a bola sobrou para Arrascaeta, que chutou e fez 1 x 0. O Flamengo ampliou cinco minutos depois. Everton Ribeiro acionou Gabigol, que dominou e bateu no canto.

Aos 41 minutos, Bruno Henrique tabelou com Renê e chutou no canto: 3 x 0. Arrascaeta cruzou da direita e Gabigol desviou de cabeça para fazer o quarto, aos 44.

No segundo tempo, o rubro-negro carioca completou o placar após falhas da defesa rival, com Donato (contra) e Michael.

Oitavas de final

Terça-feira

Criciúma 2 x 1 Fluminense

Vitória 0 x 3 Grêmio

Quarta-feira

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO

Santos 4 x 0 Juazeirense

São Paulo 2 x 0 Vasco

Atlético-MG 2 x 0 Bahia

Ontem

Fortaleza 2 x 1 CRB

Flamengo 6 x 0 ABC