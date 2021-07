Olimpíada Tóquio 2021: o adolescente que treinou em piscina de lona no quintal e ganhou ouro nos Jogos

Nicola Bryan - BBC News

Para treinar, Richards passou horas e horas nadando na piscina de lona que fica no quintal da casa da família Simon Richards

Não faz nem 18 meses que, preocupado com seu treinamento para a Olimpíada de Tóquio, em plena quarentena por causa do coronavírus, o nadador britânico Matthew Richards decidiu comprar uma piscina de lona para treinar no quintal de casa.

Por isso, não é difícil imaginar a emoção dos seus pais quando, na quarta (28), ele ganhou medalha de ouro na prova de modalidade livre por equipes nos 200 metros, quase quebrando o recorde mundial.

Ele e seu companheiro de equipe Calum Jarvis se tornaram os primeiros galeses a vencer uma competição olímpica desde 1912. "Estamos muito felizes por ele, pela equipe... É um momento surreal", disse Amanda, mãe de Richards.

Ele contou que sofreu muito assistindo a prova e que foi um alívio quando tudo terminou. "Eu já tive quartas-feiras piores", brincou Simon, pai do nadador.

Richards tem 18 anos e sua participação nessa prova, junto com Duncan Scott, James Guy e o duas vezes campeão olímpico Tome Dean, foi sua estreia numa Olimpíada.

Jardim olímpico

O pai de Richards destaca que o período de lockdown no Reino Unido foi "realmente difícil" para seu filho, porque as piscinas ficaram fechadas e ele não pode treinar. "A ideia de não saber quando poderia voltar à água foi um problema real para ele."

Após ver pela internet que um nadador holandês de águas abertas havia comprado uma piscina de lona, Simon e Amanda decidiram fazer o mesmo para o filho.

A piscina que compraram tinha três metros de largura, cinco de comprimento e um metro de profundidade, e foi instalada no jardim dos fundos da casa.

"Ajustamos umas cordas elásticas na parede da garagem e ele ficava ali, nadando por horas e horas, na sua roupa de neoprene, para não perder o contato com a água", disse o pai do jovem nadador.

"Isso o ajudou psicologicamente", acrescenta a mãe de Richards.

Orgulho do País de Gales

Richards nasceu na cidade de Worcester e vive em Bath, na Inglaterra, mas está registrado como galês porque o pai dele nasceu em Cardiff, capital do País de Gales.

Getty Images Matt Richards, que aparece em segundo da esquerda para a direita, foi o terceiro nadador britânico a saltar na piscina na prova por equipes

