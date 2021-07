Qualificatórias do atletismo: Brasil alcança somente uma semifinal

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Jewel Samad/AFP)

A estreia do atletismo não foi muito feliz para os brasileiros. Participando em cinco qualificatórias, o país conseguiu avançar somente para uma semifinal, com Alison “Piu" dos Santos nos 400m com barreiras masculino. Na mesma categoria, Márcio Teles não alcançou índice. No salto em altura, Fernando Ferreira e Thiago Moura foram eliminados na tentativa de pular 2,25m. Nos 3000m com barreiras, Altobeli da Silva também não conseguiu ir longe e ficou fora da final. Nos 100m feminino, Rosângela Santos não passou e Vitória Rosa desiste da prova para se poupar visando outras disputas.

Uma das esperanças de bons resultados para o Brasil, Piu dos Santos terminou em segundo lugar na classificatória dos 400m com barreiras. O paulista avançou para a semifinal com certa tranquilidade após fazer o tempo de 48,42s. Agora, o atleta brasileiro volta para a pista somente no próximo domingo (1º/8), quando buscará um lugar na briga de medalhas da categorias, a partir de 9h05. “Foi uma manhã muito boa. O objetivo era passar de fase e eu consegui. O tempo hoje está agradável e me ajudou. Espero correr abaixo de 47s nessa Olimpíada”, disse.

Os demais brasileiros competindo não tiveram um dia feliz. Na bateria 3 da eliminatória dos 400m com barreiras, Márcio Teles fez o melhor tempo na temporada, mas o índice de 49,70s não foi suficiente para ele avançar para a semifinal. Campeão nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, Atobeli da Silva terminou os 3000m com o tempo de 8min29s17 e acabou ficando em nono lugar. No geral, o desempenho rendeu somente o 27º lugar.

No salto em altura, Fernando Ferreira e Thiago Moura caíram na mesma fase. Os dois gastaram as três tentativas de ultrapassar os 2,25m, mas não tiveram sucesso e acabaram caindo ainda nas qualificatórias. Nos 100m feminino, ficou em quinto na sua bateria com o tempo de 11,33s, mas também não conseguiu seguir adiante nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Outra brasileira na prova, Vitória Rosa optou por não disputá-la. A brasileira preferiu manter o foco nos 200m e do revezamento 4x100m.