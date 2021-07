Brasileiros caem nas quartas de final e dão adeus ao sonho dourado

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Franck Fife/ AFP)

O Brasil não conseguiu chegar às semis em Budokan. Rafael Silva acabou sendo derrotado pelo georgiano Guram Tushishvili e agora briga na repescagem pelo bronze olímpico. Enquanto isso, Maria Suelen Altheman se lesionou durante o combate diante da francesa Romane Dicko e não retorna à disputa pelo 3º lugar no pódio.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

Maria Suelen chegou confiante para a luta frente Romane Dicko, porém, viu a adversária impor um ritmo avassalador e controlar as principais ações do combate. E com menos de dois minutos, a francesa dominou a brasileira e aplicou um waza-ari. O drama maior fica por conta da lesão da brasileira, que sentiu um forte incômodo no joelho e teve de abandonar a disputa e sair de maca do tatame. Com a derrota, a brazuca poderia disputar a repescagem, mas teve de abrir mão do compromisso.

Maria Suelen Altheman sentiu lesão no joelho esquerdo durante o combate de quartas-de-final contra a Romane Dicko e, após avaliação do departamento médico da seleção, não terá condições de lutar a repescagem. Ela passará por exames de imagem ainda nesta sexta, 30, em Tóquio. — CBJ (@JudoCBJ) July 30, 2021

Última esperança brasileira de ouro na disputa individual, Rafael Silva encontrou muitas dificuldades para superar a defesa de Guram Tushishvili. O georgiano teve o controle da luta do início ao fim e forçou três penalidades para o brasileiro que, devido a nova regra, foi automaticamente desclassificado. Baby retorna ao tatame às 5h, quando encara o francês Teddy Riner pela repescagem. Caso vença, o brazuca disputará mais um bronze olímpico.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima