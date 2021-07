Boxe: Keno Marley briga, mas é derrotado nas quartas de final da categoria até 81kg

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luis Robayo /AFP)

O jovem Keno Marley não conseguiu ir adiante na disputa da categoria até 81kg. O baiano de 21 anos foi valente, mostrou personalidade, mas foi superado pelo britânico Benjamin Whittaker e deus adeus ao sonho de conquista nos Jogos Olímpicos.

No primeiro assalto, Whittaker mostrou mais iniciativa, aplicou bons jabs e dificultou a vida do brasileiro. E devido a atuação tímida no primeiro período, Keno Marley saiu em desvantagem. Os juízes decretaram vitória do europeu no round.

Confiante, o britânico encaixou um jab no rosto do brasileiro logo no início do segundo round. Depois do golpe, Keno acordou e conseguiu encaixar bons contra-ataques. Nos instantes finais, o baiano ainda acertou um bom jab, que garantiu a sua vitória no segundo assalto.

A luta seguiu para o terceiro e decisivo round, onde Keno precisaria ser ainda mais efetivo do que foi no período anterior. No entanto, Whittaker continuou bem postado e controlou bem o ritmo da luta. O boxeador brasileiro até conseguiu encaixar bons jabs e um cruzado de esquerda, mas a sequência não foi suficiente para evitar a derrota. Por decisão dos juízes, o britânico seguiu rumo às semis. Caso avançasse, o brazuca garantiria a medalha de bronze, mas o sonho foi adiado.

Na saída do ringue, Keno Marley comentou o resultado e sua performance. “Cometi alguns erros em alguns momentos e isso acarretou na derrota, mas estou bem e feliz com minha performance. Temos que analisar o resultado, não dá para julgar os juízes", ponderou. "Acho que foi justo. Foram erros pequenos, como distância de golpe. A equipe técnica desempenhou um ótimo trabalho para que eu, tão novo, estivesse no primeiro ciclo olímpico”, complementou ao SporTV.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima