Rafael Silva perde na repescagem para bicampeão olímpico

A trajetória do Brasil nas competições individuais do judô chegou ao fim. Rafael Silva, o Baby, era a última esperança brasileira para mais um pódio em Budokan. Na repescagem para chegar à disputa do bronze, o judoca sul-mato-grossense caiu para ninguém menos que o francês Teddy Riner, medalhista de ouro nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos.

Vencer Teddy Riner não seria tarefa fácil, pois os dois já haviam se enfrentado outras nove vezes. Todas com vitória do bicampeão olímpico. Portanto, 46 segundos bastaram para Teddy Riner superar Rafael Silva na repescagem para chegar até a disputa da medalha de bronze.

Os primeiros instantes foram até de um certo equilíbrio, com os dois judocas na briga tradicional pelas golas dos kimonos. Mas a ação ofensiva que definiu o combate veio por baixo. O francês conseguiu dominar o brasilerio, se projetou ao chão e conseguiu girar Rafael e aplicar um waza-ari. Com o brasileiro ainda no solo, Riner aproveitou para aplicar uma chave-de-braço, que resultou no fim da luta e eliminação de Baby.

Sequência do judô brasileiro em Tóquio

Com o fim das disputas individuais do judô, o encerramento da modalidade nos Jogos de Tóquio acontecerá com a competição de equipes mistas que, inclusive, estreia no cronograma olímpico. As lutas acontecem nesta sexta-feira (30/7), a partir das 23h. O Brasil estreia nas quartas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Holanda e Uzbequistão.

