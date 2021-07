Beatriz Ferreira confirma favoritismo e avança às quartas de final do peso leve

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rafael Bello/COB)

O Brasil segue firme na briga pela medalha de ouro no judô. Na manhã desta sexta-feira (30/7), Beatriz Ferreira, campeã mundial, entrou no ringue e fez bonito. A baiana de 28 anos encarou Shih-Yi Wu, de Taiwan, e avançou com certa tranquilidade às quartas de final.

Como esperado, a luta começou bastante pegada, com as duas lutadoras indo ao clinch logo de início. Nos instantes seguintes, Beatriz encaixou um bom gancho no rosto da adversária e ganhou confiança. A boxeadora de Taiwan tentou responder com agressividade, mas viu a brasileira aplicar um bom jab e vencer o primeiro round por 10 x 9.



O segundo assalto continuou muito pegado. O clinch era constante, mas a brasileira conseguiu fazer uma boa leitura do confronto e encontrou bons jabs. A asiática tentou responder à altura, mas Beatriz Ferreira era mais efetiva e terminou o segundo assalto com nova vantagem no placar: 20 x 18.

Precisando quebrar o ritmo de Beatriz, a atleta de Taiwan enxergou que o caminho para equilibrar o combate seria manter a média distância, a fim de abusar da vantagem de envergadura sobre a brasileira. Dessa forma, Wu encaixou um bom jab de direita e deixou a luta parelha.

Apesar do bom momento da asiática, a brazuca ainda encontrou tempo para acertar um bom cruzado de esquerda, que foi fundamental para a composição da nota.

A incontestável vitória brasileira veio por unanimidade, ou seja, com os cinco juízes votando em Beatriz Ferreira. O próximo desafio da boxeadora verde-amarela será diante da Raykhona Kodirova, do Uzbequistão, pelas quartas de final. Passando pelo confronto, Beatriz garante, no mínimo, a medalha de bronze. A luta acontece na próxima terça-feira (3/8), às 5h.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima