Invictos! Evandro e brasiliense Bruno vencem terceiro jogo no vôlei de praia

JM Júlia Mano*

(crédito: Wander Roberto/COB)

A vitória brasileira veio de forma difícil, o primeiro e último set foram bastante equilibrados entre a dupla Evandro Oliveira e o campeão olímpico na Rio-2016, Bruno Schmidt, e os poloneses Michal Bryl e Grzegorz Fijalek. As equipes chegaram, nesta sexta-feira (30), no Parque Shiokaze, no Japão, classificadas às oitavas de finais das Olimpíadas de Tóquio-2020, a partida decidiu qual passaria como líder do Grupo E. Por 2 sets a 1, deu Brasil.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

No primeiro ataque da partida, Evandro colocou a bola no chão sem dar condição para os poloneses defenderem. Logo em seguida, Bruno foi para o saque e marcou o primeiro ace do confronto. O início da decisão foi usado pelas duplas para conhecerem melhor o oponente. O brasiliense foi bloqueado duas vezes por Bryl e, na sequência, soltou um pingo ao lado do polonês.

Mas, o que marcou o primeiro set foi o equilíbrio, os brasileiros ficaram à frente na maioria do tempo, mas a dupla polonesa não deixou a equipe verde-amarela abrir vantagem e buscaram o empate. A virada veio com erro do brasiliense Bruno, que conduziu a bola na hora de levantar para Evandro atacar, e os adversários marcaram o 14º ponto. No fim do set, a tentativa de igualar o placar mudou de lado. Bruno e Evandro chegaram a virar, mas os poloneses venceram a primeira parcial, que ficou em 21 x 19.

No segundo set, o Brasil novamente começou com vantagem. Os erros tomaram conta do lado polonês. A dupla errou dois saques seguidos, Bryl conduziu a bola e depois deu dois toques na hora de levantar. Já no lado verde-amarelo, o ataque e o bloqueio encaixaram. Com isso, Bruno e Evandro abriram oito pontos de diferença. Mesmo com alguns erros no final, os brasileiros deslancharam durante a segunda parcial (21 x 14) e empurraram a decisão para o tie-break.

O ace de Fijalek na abertura do terceiro set, fez os brasileiros se desconcentrarem e cometerem erros de recepção e ataque. No entanto, a dupla verde-amarela entrou no ritmo na metade da parcial e conseguiram virar. O equilíbrio tomou conta da quadra do Parque Shiokaze no tie-break, a vitória do Brasil foi consagrada com ataque de Bruno e placar de 17 x 15.

Confira o quadro de medalhas



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima