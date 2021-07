Veja como chega a dupla Gama e Brasiliense para a 9º rodada da Série D

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Gustavo Pontes/Ascom Gama)

O segundo turno da Série D do Campeonato Brasileiro está em jogo. Representando o futebol candango, Gama e Brasiliense seguem focados no objetivo de garantir vaga à segunda fase do torneio nacional. O próximo desafio do alviverde acontece neste sábado (31/7), às 15h, no Estádio Mané Garrincha, diante do Porto Velho, 6º colocado do Grupo A5. Por sua vez, o Jacaré encara a Aparecidense em briga direta pela vice-liderança da chave. A bola também rola neste sábado, às 16h, em Aparecida de Goiânia.

Vice-lanterna do Grupo A5, o Gama ainda tem chances matemáticas de avançar à fase mata-mata da quarta divisão nacional. No entanto, o desempenho ruim vem atrapalhando os planos do clube em alcançar as quatro primeiras posições. O maior campeão do Distrito Federal não vence há oito partidas e precisa retomar o rumo das vitórias para continuar na caça aos líderes da chave.

O adversário da vez, o Porto Velho, está há três jogos sem soltar o grito da vitória, o que leva a equipe da região norte a ocupar a 6ª posição na tabela, uma acima do alviverde candango. A Locomotiva é, também, dona do pior ataque ao lado do próprio Gama. Em oito partidas, os dois times balançaram as redes apenas seis vezes, resultando numa média de 0,75 gols por jogo. Vale lembrar que, no primeiro turno, candangos e rondonienses ficaram apenas no empate por 1 x 1.

A partida deste final de semana é a primeira de uma sequência extremamente decisiva para o Gama. Se quiser continuar sonhando com a classificação, o time treinado por Marcelo Caranhato precisa garantir os três pontos, afim de dar tranquilidade e confiança ao elenco.

Provável escalação

Victor Hugo; Gabriel (Toninho), Wallace, Wendel e Gabiga; Paulinho, Carrilho, Felipe Menezes e Mailson; Jefferson e Hugo Almeida (Íkaro). Técnico: Marcelo Caranhato.

Jacaré quer de olho na vice-liderança

O Brasiliense parece ter encontrado a estabilidade na competição. O time vem de duas vitórias seguidas sobre o lanterna Jaraguá-GO e ocupa a 3ª colocação do grupo, com 14 pontos. Agora, o desafio será diante da vice-líder Aparecidense, fora de casa. A expectativa é de um confronto parelho, pois apenas um ponto separa os dois times na tabela.

O duelo deste fim de semana é, também, o encontro entre o melhor ataque da chave, Brasiliense, com 16 gols e a principal defesa, Aparecidense, com apenas quatro tentos sofridos em oito partidas. As esperanças de vitória da equipe de Taguatinga passam necessariamente por Zé Love e Luquinhas. Os dois têm, juntos, 12 gols nesta edição da quarta divisão nacional.



Na partida válida pelo primeiro turno, o Brasiliense foi superado pela Aparecidense por 2 x 1. Portanto, os comandados de Vilson Tadei vão em busca da vingança que pode resultar na vice-liderança do grupo e a proximidade ainda maior pela primeira posição.

Provável escalação

Sucuri; Arlen, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Lídio, Sandy, Alan Mineiro e Zotti; Luquinhas e Zé Love. Técnico: Vilso Tadei

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima