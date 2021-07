Confira os destaques da programação das Olimpíadas neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: Ina FASSBENDER / AFP)

A pilha do controle da televisão está em dia? Porque você provavelmente vai precisar bastante dele ao longo da madrugada de sexta-feira para sábado. Os esportes coletivos do Brasil têm desafios importantes.

Dois deles ocorrerão simultaneamente: os jogos da equipes femininas de handebol (contra a poderosa Suécia) e vôlei (diante da Sérvia). Ainda tem mata-mata do futebol masculino, disputa por medalha no atletismo e na natação... Confira o que há de melhor da programação no Despertador olímpico.

Melhor do dia

Atletismo (qualificatórias e finais) - sexta-feira, às 21h

Tiro ao arco masculino (das oitavas de final até a disputa por medalhas) - sexta-feira, às 21h30

Natação (finais) - sexta-feira, às 22h30

Judô - sexta-feira, às 23h

EUA x Comitê Olímpico Russo (vôlei masculino) - sexta-feira, às 23h05

Vela (com disputa por medalha) - sábado, à 0h05

Brasil x Egito (quartas de final do futebol masculino) - sábado, às 7h

Tênis (disputa por medalha) - data e horário indefinidos

Brasil em Disputa

Ana Patrícia/Rebecca x Claes/Sponcil (vôlei de praia) - sexta-feira, às 21h

Mauro Nespoli x Marcus D’Almeida (tiro com arco) - sexta-feira, às 21h30

Judô (quartas de final por equipe mista contra adversário indefinido) - evento a partir de sexta, às 23h

Jorge Zarif (vela) - sábado, à 0h05

Gabriel Borges/Marco Grael (vela) - sábado, à 0h05

Marco Grael/Kahena Kunze (vela) - sábado, à 0h05

Gabriela Nicolino/Samuel Albrecht (vela) - sábado, à 0h05

Brasil x Suécia (handebol feminino) - sábado, às 4h15

Sérvia x Brasil (vôlei feminino) - sábado, às 4h25

Dzmitry x Wanderson de Oliveira (boxe) - sábado, às 6h18

Brasil x Egito (futebol masculino) - sábado, às 7h

Brasilienses em ação

Reinier - Entra em campo com a Seleção Brasileira de futebol masculino, às 7h, na

Tandara - Entra em quadra com a Seleção Brasileira feminina de vôlei contra a Sérvia, às 4h25

