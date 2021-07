Na madrugada, Leoas do handebol do Brasil buscam classificação para fase mata-mata

JM Júlia Mano*

A penúltima rodada da etapa classificatória do handebol feminino pelas Olimpíadas de Tóquio-2020 será neste sábado (31/7). A Seleção feminina do Brasil retorna, às 4h15 (de Brasília), ao Ginásio Nacional Yoyogi, no Japão, para enfrentar a Suécia, líder do Grupo B.

Apesar de estarem em terceiro lugar da chave com três pontos, as Leoas enfrentarão um dos maiores desafios do torneio. A Suécia vem fazendo uma campanha regular e não sofreu derrotas, teve um empate diante da França na última rodada e venceu a Espanha e o Comitê Olímpico Russo (ROC), nome usado devido punição após o escândalo de doping do país, com alta vantagem.

As brasileiras também fizeram boas atuações nos três duelos, o que fez a Seleção chegar na vice-liderança do Grupo B. Mas com a derrota para Espanha na última rodada, tiveram que ceder a posição para as espanholas. Anteriormente, as Leoas venceram a Hungria e, na estreia dos Jogos Olímpicos, empataram com o ROC.

A situação da equipe verde-amarela é relativamente tranquila. A classificação está praticamente garantida, pois avançam às quartas de finais as quatro primeiras colocadas de cada chave.

Em caso de derrota para a Suécia na madrugada deste sábado, as brasileiras precisarão vencer o último confronto diante da França no domingo (1/8), às 23h (de Brasília) para garantir a vaga. Se não, ficarão dependentes do resultado entre Espanha e ROC e terão que torcer para as espanholas superarem as russas. No entanto, se vencerem a partida contra as suecas, as Leoas se confirmam nas quartas de finais.

