São Paulo desafia o líder Palmeiras

(crédito: Marcelo Endelli/AFP)

Uma montanha-russa com direito a subidas íngremes e também quedas de tirar o fôlego. Assim pode ser resumida a trajetória de São Paulo e Palmeiras, que se enfrentam hoje, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Finalistas do Estadual no primeiro semestre, a dupla paulista vive agora um momento totalmente diferente. Campeão regional com méritos, o tricolor amarga a zona do rebaixamento. O alviverde, que perdeu três títulos nos primeiros seis meses do ano, administra com folga a tabela do Nacional.

Apesar de obter a nona vitória seguida à frente do time, o técnico Abel Ferreira sente uma pedra no sapato. A equipe tricolor é a única das grandes do estado que ainda não foi derrotada pelo treinador português. Em quatro jogos, o São Paulo venceu duas vezes e ainda colecionou dois empates.

Pelo lado são-paulino, o drama acontece na oscilação que insiste em acompanhar o grupo neste segundo semestre e impede uma retomada. Depois de arrancar uma classificação heroica na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, a equipe do Morumbi perdeu o rumo no Maracanã e voltou com um 5 x 1 na bagagem contra o Flamengo, pelo Brasileirão. A vitória no meio de semana sobre o Vasco, pela Copa do Brasil, deu um alento ao momento conturbado, mas, diante do líder, toda prudência é necessária.

A provável escalação do São Paulo terá Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Luan (Rodrigo Nestor), Liziero, Gabriel Sara, Reinaldo; Rigoni e Pablo. O Palmeiras deve entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.



Flu pega Criciúma na Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo, hoje, às 16h30, no Maracanã, com uma pressão que há tempos não sofria. Precisa vencer o Criciúma, convencer e evitar o vexame da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil diante de um rival da Série C. O técnico Roger Machado está sendo fortemente cobrado e promete colocar o time no ataque na busca da vaga. Sem paciência, a torcida esbravejou contra o elenco no trabalho de quinta-feira e exigiu a classificação. O treinador perdeu a confiança de boa parte dos torcedores, que pedem a sua demissão.