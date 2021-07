Brasil vai para a final do salto com vara e do lançamento de disco

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Wander Roberto/COB)

O Brasil conseguiu classificar dois atletas para as finais de provas de campo do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na noite desta sexta-feira (30/7) - manhã de sábado (31/7) no Japão -, Thiago Braz confirmou o favoritismo e avançou para a decisão do salto com vara. No lançamento de disco, Izabela da Silva alcançou índice e também irá disputar uma medalha na modalidade.

Defendendo o título olímpico conquistado no Rio de Janeiro, em 2016, Thiago não foi ao limite, mas fez o suficiente para passar das semifinais com tranquilidade. O brasileiro saltou o sarrafo de 5,75m na segunda tentativa e passou na oitava colocação geral. Outro representante tupiniquim, Augusto Dutra encostou na barra na mesma altura e acabou eliminado de forma precoce na disputa.

No disco, Izabela avançou na última vaga disponível. Em três tentativas, ela fez o lançamento mais longo na marca de 61.52m. A classificação significou a melhor posição do Brasil na modalidade em Olimpíadas. A brasileira, porém, ainda tem margem para ir mais longe. No Sul-Americano de Atletismo, em maio, ela alcançou a marca de 62,18m. Outras representantes do país, Fernanda Borges e Andressa Morais foram eliminadas.

“Estou feliz, o dia foi difícil. Quase tive cãibra no meio da prova e precisei dar uma maneirada. Vamos para a final. Acredito e quero que aconteçam boas coisas na final. Quero fazer um bom salto”, projetou Thiago em entrevista ao SporTV. “Eu estou muito feliz em realizar esse sonho, ainda mais no meu país favorito. Vou para a final no dia do meu aniversário, presente melhor não tem”, vibrou Izabela, também em fala ao canal.

Izabela buscará medalha na manhã da próxima segunda-feira (2/8). A etapa decisiva do lançamento de disco nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 está marcada para começar às 8h. Perseguindo o segundo ouro em sequência, Thiago Braz volta a se apresentar no dia seguinte. A final do salto com vara masculina está prevista para acontecer na terça-feira (3/8), às 7h20.