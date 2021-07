Simone Biles desiste de disputar mais duas finais nos Jogos de Tóquio

CB Correio Braziliense

Simone Biles seguirá em avaliação diária para determinar se competirá nas finais do solo e da trave em Tóquio-2020 - (crédito: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

A Federação Internacional de Ginástica Artística dos Estados Unidos comunicou, nesta sexta-feira (30/7), que Simone Biles também não disputará as finais do salto e das barras assimétricas, que serão disputadas neste domingo (1º/8), nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada depois que a ginasta se consultou com a equipe médica.



Em Tóquio, Biles já havia abandonado a final por equipe alegando preocupação com a saúde mental. "Temos que proteger nossas mentes e corpos, não é apenas ir lá competir e fazer o que o mundo quer que façamos. Nós não somos apenas atletas, no fim do dia nós somos pessoas, e às vezes temos que dar um passo atrás", disse a ginasta.

Depois, Biles anunciou que não brigaria por medalha no individual geral. A ausência da maior estrela atual da ginástica nessa prova abriu caminho para a brasileira Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de prata na prova considerada a mais completa da ginástica, nos Jogos de Toquio.

Com as duas novas desistências, Rebeca Andrade não terá a concorrência de Simone Biles também na final do salto. De acordo com o comunicado publicado pela federação norte-americana, Biles seguirá em avaliação diária para determinar se competirá nas finais do solo, na segunda-feira (2/8); e da trave, na terça (3/8)”.