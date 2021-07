Crise sem fim: Cruzeiro continua sem vencer e técnico Mozart entrega o cargo

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro está há nove partidas sem vitórias e agora também está sem técnico. Mozart não suportou a pressão instalada na Toca da Raposa e pediu demissão após o empate por 2 x 2 contra o Londrina, pela pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio veio através do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, em entrevista coletiva pós-jogo.

"Boa noite à nação cruzeirense, venho aqui infelizmente depois de mais um resultado que não esperávamos. Infelizmente as coisas não estão andando conforme a grandeza desse clube. Conversamos com o Mozart há pouco e ele optou pelo pedido de demissão, para que possamos andar por um outro caminho na busca de um outro profissional. Esperamos que tenhamos melhores resultados daqui para frente. Obrigado e me desculpem", informou o dirigente.

Mozart Santos chegou em junho para assumir o trabalho de Felipe Conceição e deixa o cargo depois de 12 partidas. Neste período, foram seis empates, quatro derrotas e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 33,3%.

A crise dentro e fora de campo parece estar longe de acabar. Os resultados são reflexo disso. O time mineiro agora vai em busca de seu terceiro treinador na temporada. Durante a semana, com Mozart ainda comandando o Cruzeiro, o nome de Vanderlei Luxemburgo começou a ser ventilado.

O próximo compromisso do Cruzeiro na Série B será no sábado (7/8), diante do Brusque, fora de casa, pela 16ª rodada da Série B. Hoje, a Raposa beira à zona do rebaixamento, ocupando a 16ª colocação com apenas 13 pontos.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima