É medalha! Luisa Stefani e Laura Pigossi levam bronze no tênis feminino

RN Ronayre Nunes

Mesmo antes da partida começar, Luisa Stefani e Laura Pigossi já haviam conseguido igualar a melhor campanha o país na modalidade - (crédito: Wander Roberto/COB)

História escrita em Tóquio! A dupla de tênis feminino Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram, na madrugada deste sábado (31/7), a melhor campanha da história da modalidade do tênis em jogos olímpicos para o Brasil. Em uma partida super emocionante, a dupla virou o jogo contra as russas Elena Vesnina e Veronica Kudermetov.

A dupla lutava pela medalhas de bronze após a perda para as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic, na última quinta-feira (29/7).



Stefani e Pigossi começaram a partida um igualdade com as russas. Em um jogo duro, as brasileiras e as integrantes do Comitê Olímpico Russo disputavam cada ponto. Ao longo do primeiro set, contudo, as russas começaram a dominar a partida e mesmo com recuperação das brasileiras no final, as russas ainda levaram o primeiro set (6X4).

O jogo mudou no segundo set, quando Luisa Stefani e Laura Pigossi abriram vantagem e levaram o set (6X4). As brasileiras começaram perdendo o terceiro set, mas viraram o jogo.

Vale lembrar que mesmo antes da partida começar, Luisa Stefani e Laura Pigossi já haviam conseguido igualar a melhor campanha o país na modalidade, que foi o quarto lugar de Fernando Milegni em Atlanta, em 1996. Outra curiosidade importante é que a dupla só ficou sabendo que estava nas Olimpíadas de Tóquio 2020 uma semana antes do começo dos jogos.