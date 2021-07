Brasil perde duas vezes na disputa por equipes e encerra participação em Tóquio

VP VICTOR PARRINI*

Uma das referências na disputa por equipes mistas, com uma medalha de prata e duas de bronze em mundiais, o Brasil não conseguiu avançar à disputa pelo pódio olímpico. Nas quartas de final, a delegação verde-amarela caiu para a Holanda, por 4 x 2 e foi disputar a repescagem pela vaga na decisão pelo terceiro lugar. Pelo caminho, Israel, que também foi superior e venceu por 4 x 2. Com os tropeços, a comissão de judô volta para casa com dois bronzes na bagagem, um com Daniel Cargnin e outro com Mayra Aguiar.

O judô segue sendo a modalidade que mais premia o Brasil em Jogos Olímpicos. Com os dois bronzes em Tóquio, o país agora soma 24 medalhas na modalidade e se isola ainda mais na liderança. Os outros dois esportes que mais trouxeram alegrias ao povo brasileiro em Olimpíadas são a vela (18) e atletismo (17).

No confronto contra a Holanda, somente os dois judocas que conquistaram medalhas conseguiram vencer seus respectivos combates. Daniel Cargnin teve dificuldades, mas buscou forças e venceu bem Tornike Tsjakadoea com ippon. A outra vitória verde-amarela na série diante dos europeus veio com a lenda Mayra Aguiar que, mesmo sob pressão de dois shidos, encontrou espaço para encaixar um golpe perfeito e marcar o segundo ponto brasileiro.



Na repescagem por uma vaga à decisão da medalha de bronze, os brasileiros enfrentaram a forte equipe de Israel. Houve mudanças na equipe em relação ao confronto diante da Holanda. Eduardo Katsuhiro, Eduardo Yudy e Rafael Buzacarini substituíram Daniel Cargnin, Rafael Macedo e Rafael Silva. Apesar das modificações, as duas únicas vitórias do Brasil na série vieram com as mulheres. Maria Portela passou com maestria por Gili Sharir, enquanto Mayra Aguiar triunfou sem grandes dificuldades sobre Raz Hershko. Larissa Pimenta abriu vantagem em seu combate, mas viu Timna Nelson-Levy surpreender e levar o duelo.

O Brasil passou por algumas dificuldades na hora de montar a equipe que disputaria a prova em conjunto. O primeiro obstáculo veio por não ter conseguido classificar uma judoca para a categoria até 57kg. Assim, Larissa Pimenta teve de forçar combate com oponentes acima de seu peso e força. O mais recente veio com a lesão de Maria Suelen Altheman, que precisou abandonar as disputas em Tóquio e teve de ser substituída por Mayra Aguiar.

Na saída do tatame, Mayra Aguiar, recordista do Brasil em medalhas individuais, falou sobre os resultados na disputa. “A gente não conseguiu. Treinamos muito e nos esforçamos muito. O gosto da derrota é ruim, mas ainda temos muita coisa pela frente. É levantar a cabeça, continuar trabalhando e se dedicando”, declarou ao SporTV.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima