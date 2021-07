Boxe: Wanderson de Oliveira vence e está nas quartas de final do peso leve

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luis Robayo/AFP)

O boxe brasileiro segue em festa. No início da manhã deste sábado (31/7), Wanderson de Oliveira venceu o bielorruso Dzmitry Asanau por 3 votos a 2 e foi o quinto pugilista verde-amarelo a garantir vaga nas quartas de final nos Jogos de Tóquio. Sem perder o foco, o próximo adversário do carioca será diante do cubano Andy Cruz. A luta acontece na próxima terça-feira (3/7), às 6h18.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

Wanderson tomou as primeiras iniciativas do combate e encaixou bons jabs. Asanau, por sua vez, respondeu com uma boa série na linha de cintura do brasileiro. Mesmo assim, o primeiro round foi totalmente controlado pelo carioca que, faltando pouco mais de um minuto, encaixou um bom golpe e desequilibrou o bielorusso.



O segundo assalto foi um pouco mais parelho do que o primeiro. Wanderson Oliveira seguiu bem postado e encaixando alguns jabs, mas Dzmitry Asanau buscou o contragolpe e tentou aumentar o ritmo. Apesar do esboço de reação, ao final do round, o brasileiro aplicou um ótimo cruzado de esquerda, que quase levou o adversário ao chão. A arbitragem, porém, considerou que o brazuca empurrou o bielorusso.

A decisão ficou para o terceiro round. Wanderson, seguiu comandando as principais ações da luta, seguiu e forçou Asanau a responder, mas, muitas das vezes, sem sucesso. A esquiva do brasileiro funcionou bem e foi decisiva para a classificação.

O carioca foi o quinto boxeador brasileiro a garantir vaga nas quartas de final. Agora, ele se junta ao seleto grupo composto por Abner Teixeira (garantido nas semis), Beatriz Ferreira, Hebert Sousa e Keno Marley (já foi eliminado).



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima