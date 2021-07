Sem Macris, Brasil vence Sérvia e assume liderança do Grupo A no vôlei

MN Maíra Nunes

Triunfo do Brasil contra a Sérvia foi um confronto direto pelo primeiro lugar do Grupo A - (crédito: Divulgação/FIVB)

O Brasil encarou a Sérvia, neste sábado (31/7), pela liderança do Grupo A no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O desafio incluía lidar com o baque do desfalque da levantadora Macris, que torceou o tornozelo direito na partida anterior, contra o Japão. Apesar do cenário apreensivo, o aniversariante José Roberto Guimarães teve muito o que comemorar no dia que completou 67 anos. Na Ariake Arena, a Seleção Brasileira mostrou a força do grupo, ao sacramentar a quarta vitória, por 3 sets a 1 (25/20, 25/16, 23/25 e 25/19).

Com Roberta no lugar de Macris na distribuição de bola, o grupo brasileiro dominou a Sérvia. O Brasil já estava classificado para as quartas de final, mas a partida contra uma das favoritas ao ouro olímpico em Tóquio era importante para o crescimento do fator emocional brasileiro, após o susto com Macris. E o time saiu de quadra com a confiança em alta, em partida com belas atuações da Tandara, maior pontuadora brasileira, com 19 pontos, e da Fernanda Garay, com 17 pontos.

A Sérvia começou o jogo tentando impor-se apostando na força do ataque de Boskovic e os bloqueios de Mihajlovic. Mas a oposta Tandara desencantou na partida que marcou a melhor atuação brasileira até o momento nesta edição olímpica. Agressiva, a Seleção Brasileira deu muito trabalho para a linha de passe das adversárias e abriu ótima vantagem, com 21 x 14, e depois fecharam o primeiro set por 25 x 20.

O Brasil manteve a intensidade, e venceu a parcial seguinte com domínio absoluto: 25 x 16. As sérvias acordaram no terceiro e conseguiram ficar pela primeira vez na frente do placar, com 18 x 16. As brasileiras ainda esboçaram uma reação, ao virar em 20 x 19, mas a equipe europeia levou a melhor, vencendo o terceiro set por 25 x 23.

O jogo ganhou em emoção e passou a ficar disputado ponto a ponto, mas o dia era do Brasil. As comandadas de Zé Roberto ganharam mais um set, por 25 x 19, cravando uma vitória importante para a classificação e, mais ainda, pelo crescimento do desempenho em quadra e da confiança do grupo, que não chegou em Tóquio como favorito ao título.



Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo A, com 11 pontos, jogando a Sérvia para a segunda colocação, com 9. Para fechar a lista de presentes de aniversário, Zé Roberto ainda ganhou como presente boas notícias sobre Macris. "A Macris está bem. Já caminhou e fez exercícios. Fiquei muito feliz em ver, ela está super positiva. O Brasil inteiro está torcendo por ela", disse o treinador. "Não vamos sacrificar a Macris, lógico, mas acho que a veremos jogar mais rápido do que achávamos", completou.

A seleção fecha a fase de classificação na próxima segunda-feira, às 9h45 (horário de Brasília), contra o Quênia.