Vôlei de praia: Rebecca e Ana Patrícia vão para quartas de final nas Olimpíadas

VO Victória Olímpio

(crédito: ANGELA WEISS / AFP)

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca Silva foram classificadas para as quartas de final do vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio.

Após partida com altos e baixos, a dupla venceu as chinesas Fan Wang e Xia Zinyi por 2 a 0, parciais de 21/14 e 23/21.

Elas irão enfrentar nas quartas de final uma dupla da Suíça, que sairá do confronto entre as compatriotas Heidrich/Vergé Depré e Huberli/Betschart.

O jogo aconteceu no Parque Shiokaze, em Tóquio.