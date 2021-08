Meta definida para temporada: Brasília Basquete tem novos reforços

JM Júlia Mano*

Faltando pouco tempo para começar a temporada 2021/22 do Novo Basquete Brasil (NBB), o planejamento e as contratações de reforços seguem a todo vapor. O Brasília Basquete é um dos clubes que estão nesta corrida e já anunciou a chegada de cinco jogadores no time da Capital Federal. Os últimos foram Gustavo Basílio, Pedrinho Rava e João Pedro. Ao Correio, os atletas contaram as expectativas para vestir a regata azul. Agapy Santos e Daniel Suassuna, que disputam a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), também estão confirmados na equipe profissional.



Pedrinho Rava

O armador foi o primeiro dos três a desembarcar no Distrito Federal, Com 25 anos e 1,83 m, o jogador faz a quarta passagem pelo Brasília Basquete. Natural de Porto Alegre (RS), o atleta tem a Capital como segunda casa pelo acolhimento que recebeu. Durante a jornada no NBB de 2020/21, fez uma média de 6,9 pontos, 2,8 rebotes, 2,7 assistências, o que resultou no 8,5 de eficiência.

Pedrinho afirma que o Brasília Basquete fará um grande campeonato nesta temporada. "Estamos com um time bem competitivo, tenho certeza que todas as peças novas que estão chegando vão vir com uma mentalidade vencedora”.

Para Pedrinho, neste NBB, os torcedores do time candango voltarão a ver uma equipe competitiva na briga pelo título, no qual estão acostumados. “Eles e a cidade merecem! Vamos fazer de tudo para isso acontecer”, afirma.



João Pedro Demétrio

O jovem pivô de 26 anos, eleito o melhor jogador do Campeonato da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), atuou pelo Flamengo Blumenau no último ano, onde conquistou o destaque do torneio. Antes, o atleta de Santos (SP) passou pelo Franca, Mogi e Bauru.

De acordo com o jogador de 2,06 m, o Brasília Basquete está passando por uma reformulação baseada na chegada dos novos jogadores. “É sempre um pouco difícil no começo por questão de entrosamento, mas os nomes que estão chegando por onde passam deixam muito empenho e entrega, tanto no ataque, quanto na defesa. Então, consequentemente, deixa com a expectativa lá em cima”, conta.

O jogador reconhece o peso de vestir a regata do Brasília Basquete, devido à torcida do time. A expectativa dele é de que as arquibancadas voltem a ter pessoas vibrando nas partidas ainda nesta temporada. “A gente que é atleta sofreu muito com a falta de torcida e Brasília é um dos pólos de maior tradição no Brasil. Então, automaticamente, eles são um peso forte. A esperança é de que a presença deles volte a tempo para termos o nosso sexto jogador”.



Gustavo Basílio

Natural de São Paulo (SP), o ala de 1,92 m foi anunciado na última terça-feira (27). O atleta atuou pelo Pinheiros na temporada 2020/21 do NBB, onde fez a média de 8,6 pontos, dois de rebotes e assistência, totalizando 7,3 de eficiência.

Com apenas 29 anos, acumula em seu currículo passagens por diversas equipes paulistas, como o Bauru, Paulistano, Pato Basquete, Basket Osasco e São José. Além de ter passado um período no Rio de Janeiro com o Vasco. “Sabemos que o Distrito Federal é um dos pólos nacionais do basquete. A equipe é tradicional e tem muitos títulos. Então, vamos montar um time competitivo para, trabalhando no dia a dia, conseguirmos fazer uma ótima temporada”, profetiza.





A torcida do Brasília Basquete celebrou a nova contratação. Pelas redes sociais, recepcionou o jogador com muito carinho, que não vê a hora de ter a presença do público nas partidas. “Rezo para que tudo dê certo pra eles estarem com a gente de forma segura. É uma torcida que empurra e incentiva, estando sempre do nosso lado. Era difícil jogar em Brasília por causa disso, dessa vez, estou do lado de cá”, finaliza.





