QUE VENHAM OS COREANOS

Seleção masculina de tênis de mesa vence Sérvia e está nas quartas em Tóquio Já no primeiro duelo de simples, Hugo Calderano, sétimo do ranking mundial, sofreu mais que o esperado para derrotar o jovem Dimitrije Levajac, de 19 anos, e apenas o 287 do mundo