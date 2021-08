Conheça o italiano Marcell Jacobs, atleta mais veloz do mundo pós-Bolt

MP Marcos Paulo Lima

O campeão olímpico correu abaixo dos 10 segundo pela primeira vez neste ano e competia no salto em distância - (crédito: Ina Fassbender/AFP)

Usain Bolt tem um sucessor. Na primeira final dos 100m rasos masculino sem a lenda jamaicana desde os Jogos do Rio-2016, o italiano Lamont Marcell Jacobs assumiu o papel de homem mais rápido do mundo no lugar do tricampeão da prova mais badalada do atletismo.

“É incrível, é fantástico e é um sonho. Não tenho palavras. É uma grandes festa como foi a do futebol (no título da Eurocopa neste ano)”, comparou Jacobs em entrevista aos jornalistas que estão no Estádio Olímpico de Tóquio antes de partir rumo ao pódio para posicionar-se no centro, no degrau mais alto.

Ele é o sexto europeu campeão da prova depois dos britânicos Harold Abrahams (1924), Allan Wells (1980) e e Linford Christie (1992), do alemão Armin Hary (1960) e do russo Valeriy Borzov (1972). Para completar a festa, a Itália também levou ouro no salto em altura graças a Gianmarco Tamberi, que dividiu o título com o catari Mutaz Essa Barshim, ambos com 2,37m.



Na noite deste domingo no Japão, manhã no Brasil, Jacobs percorreu a distância em 9s80. Foi veloz do que Fred Kerley (Estados Unidos), com 9s84, e André de Grasse (Canadá), com 9s89. A decisão teve duas largadas. Na primeira, o britânico Zharnel Hughes queimou a partida e foi impiedosamente eliminado. Os 100m livre do atletismo não tinham um campeão europeu desde o britânico Linford Christie, em Barcelona-1992. Desde então, o domínio foi da América com triunfos canadenses, estadunidenses e jamaicanos.



Bolt dominou a prova em Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016. O “Raio” detém os recordes mundial (9s58) e olímpico (9s63). Jacobs é campeão com tempo bem acima disso, mas venceria Bolt na final dos 100m rasos no Brasil. Há cinco anos, o jamaicano cruzou a linha de chegada com 9s81. Jacobs fez 9s80. Porém não superaria o maior atleta de todos os tempos nas edições dos Jogos da Grã-Bretanha (9s63) nem na China (9s69).



Nascido em El Paso, no Texas, é filho de uma mãe imigrante italiana e pai estadunidense. Deixou El Paso para morar em Desenzano del Garda, na província de Brescia, quando o pai, militar, foi transferido para a Coreia do Sul. Iniciou no atletismo aos 10 anos e escolheu competir no salto em distância. Em 2016, conquistou o Campeonato Europeu pulando 8,07m. Em maio deste ano, o italiano estabeleceu o recorde italiano dos 100m com 9,95s, correu pela primeira vez abaixo dos 10s e estrelou um trailer do que poderia protagonizar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Casado com Nicole Daza, Lamont Marcell Jacobs tem dois filhos com ela, Anthony (2019) e o recém-nascido Megan (2021). É pai, também, de Jeremy (2013), de um relacionamento anterior, quando o atleta tinha 19 anos. Lamont Marcell Jacobs é chamado intimamente pelos colegas de “crazy”, maluco em inglês. Atletismo à parte, é fã de automobilismo (Fórmula 1). Um dos ídolos dele no esporte é o britânico Lewis Hamilton, heptacampeão da categoria. Curte basquete também. Motivo: o pai estadunidense praticava o esporte da bola laranja. O atleta pensou, inclusive, em seguir a modalidade do patriarca, mas o sucesso dele estava reservado no atletismo.



Campeões olímpicos europeus nos 100m masculino

1924: Harold Abrahams (Grã-Bretanha)

1960: Armin Hary (Alemanha)

1972: Valeriy Borzov (União Soviética)

1980: Allan Wells (Grã-Bretanha)

1992: Linford Christie (Grã-Bretanha)

2020: Marcell Jacobs (Itália)