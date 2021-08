Canoagem e chance de pódio na ginástica; confira a programação dos jogos

CB Correio Braziliense

(crédito: Franck FIFE / AFP)

Esperança de duas medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos, o canoísta Isaquias Queiroz estreia em Tóquio na noite deste domingo. Até a manhã de segunda-feira, serão várias disputas decisivas para o país na Olimpíada. Arthur Zanetti e Rebeca Andrade buscam pódio na ginástica, tem regatas finais na vela, mata-mata no vôlei de praia e parada dura valendo classificação no handebol feminino. Confira a programação no Despertador olímpico.

>>Vale lembrar que todas as informações sobre os jogos você pode acompanhar na página especial do Correio sobre as Olimpíadas.



Melhor do Dia



Atletismo (finais), hoje, 21h

Atletismo (finais), hoje, 21h Canoagem de velocidade (classificatória), hoje, 21h30

Ginástica artística (finais), amanhã, 5h

Futebol feminino (semifinais): EUA x Canadá, amanhã, 5h

Austrália x Suécia, amanhã, 8h

Brasil em Disputa

Canoagem: Isaquias Queiroz/Jacky Godmann (C1 1.000m), hoje, 22h

Vagner Souta (K1 1.000m), hoje, 22h37

Handebol feminino: França x Brasil, hoje, 23h

Levantamento de peso: Jaqueline Ferreira, hoje, 23h

Vela: Fernanda Oliveira/Ana Barbachan, amanhã, 0h05

Henrique Haddad/Bruno Benthlem, amanhã, 2h35

Kahena Kunze/Martine Grael, amanhã, 2h33

Vôlei de praia (oitavas de final): Evandro/Bruno Schmidt x Pravins/Tocs, amanhã, 1h

Gaxiola/Rubio x Alison/Álvaro, amanhã, 9h

Ginástica artística (finais): Arthur Zanetti (argolas), amanhã, 5h

Rebeca Andrade (solo), amanhã, 5h57

Caio Souza (solo), amanhã, 6h51

Vôlei feminino: Brasil x Quênia, amanhã, 9h45

Atletismo (lançamento do disco): Izabela da Silva, amanhã, 8h



Brasiliense em Ação

Bruno Schmidt

Vôlei de praia (oitavas de final): Evandro/Bruno Schmidt x Pravins/Tocs, amanhã, 1h

Vôlei de praia (oitavas de final): Evandro/Bruno Schmidt x Pravins/Tocs, amanhã, 1h Tandara

Vôlei feminino: Brasil x Quênia, amanhã, 9h45

Vale lembrar que todas as informações sobre os jogos você pode acompanhar na página especial do Correio sobre as Olimpíadas.