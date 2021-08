Conmebol oficializa Flamengo e Olimpia no Estádio Nacional Mané Garrincha

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O Flamengo atuará no Distrito Federal em mais um jogo da Libertadores da América. Na noite deste domingo (1º/8), a Confederação Sul-Americana de Futebol (CBF) oficializou em seu site a transferência da partida entre o rubro-negro carioca e o Olimpia, do Paraguai, para o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para acontecer em 18 de agosto, uma quarta-feira, às 19h15.

O clube rubro-negro optou por vir novamente para a capital federal para poder atuar diante de sua torcida. Na última semana, o governo do Rio de Janeiro até liberou o uso de 10% da capacidade do Maracanã para o jogo diante do Olimpia. Entretanto, o Flamengo não concordou com as exigências e acertou nova vinda ao Distrito Federal. A capital carioca iniciará a reabertura gradual dos estádios a partir de setembro.

No Distrito Federal, está em vigor um decreto que permite o uso de 25% da capacidade das arenas esportivas. O texto foi viabilizado justamente para abrigar um jogo do Flamengo pela Libertadores da América com torcida. Em julho, o rubro-negro se classificou no torneio continental ao vencer o Defensa y Justicia, por 4 x 1, diante dos olhares de 5.518 pessoas. Na ocasião, o jogo marcou a reabertura de arenas na capital federal.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do portal carioca O Dia, as duas equipes receberam um comunicado da Conmebol oficializando a mudança. Para voltar do Distrito Federal, o Flamengo renegociou os custos de operação do Mané Garrincha junto à Arena BSB. O ajuste feito pelo rubro-negro visa impedir um prejuízo no duelo diante do Olimpia. Contra o Defensa y Justicia, a conta negativa ficou em R$ 300 mil.

Cumprindo o texto de autorização do GDF, jogo diante dos paraguaios na Libertadores irá manter exigências aos torcedores. Para comprar ingressos, será preciso estar com o ciclo de vacinação contra a covid-19 concluído há 15 dias ou mais - uma ou duas doses da vacina, a depender do laboratório fabricante - ou um teste PCR com resultado negativo para o novo coronavírus.

Dias após a última passagem do rubro-negro por Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu ajustes no protocolo de segurança da reabertura dos estádios candangos após identificar irregularidades no jogo entre Flamengo e Defensa y Justicia. Na ocasião, o órgão voltou a defender a liberação de apenas 10% da capacidade em futuros eventos no Mané Garrincha.