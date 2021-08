Arthur Zanetti cai na saída das argolas e se despede de Tóquio sem medalha

JV João Vítor Marques - Enviado especial a Tóquio

(crédito: Loic VENANCE / AFP)

Tudo ia bem quando, no último ato da série nas argolas, Arthur Zanetti perdeu a chance de conquistar a medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O paulista de 31 anos perdeu o equilíbrio após tentar um triplo mortal grupado na aterrissagem, caiu e recebeu 14.133 de nota - insuficiente para subir ao pódio no Centro de Ginástica de Ariake, na capital japonesa.

Com a pontuação, Zanetti terminou a final em oitavo. O ouro ficou com o chinês Liu Yang, com 15.500, a prata com o compatriota do campeão You Hao, com 15.300, e o bronze foi do grego Elefhterios Petrounias, com 15.200.

Zanetti foi o primeiro a se apresentar e tinha como meta chegar a pelo menos 15.300 na final - o que lhe daria chance de brigar pela medalha. Para isso, arriscou numa saída com grau de dificuldade maior, mas não obteve sucesso.

Ao perceber o erro e receber a nota ruim, o brasileiro agradeceu os aplausos das arquibancadas - que recebiam jornalistas e outros ginastas - e esboçou um sorriso. Depois, sentado, acompanhou os outros competidores se apresentarem.

Zanetti iniciou a trajetória rumo à consagração nos Jogos de Londres, em 2012, quando conquistou a medalha de ouro. No Rio de Janeiro, quatro anos depois, ficou com o bronze. Em Tóquio, tinha a chance de se tornar o primeiro ginasta da história com três pódios olímpicos no aparelho.