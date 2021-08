Alison e Álvaro vencem mexicanos e avançam para as quartas de final

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Angela Weiss/AFP)

A dupla brasileira do vôlei de praia formada por Alison e Álvaro estreou bem na fase mata-mata dos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta segunda-feira (2/8). Os brasileiros venceram a dupla mexicana formada pelos atletas Josue Gaxiola e Jose Luis Rúbio sem maiores dificuldades por 2 sets a 0 (21x14 e 21x13). Com a vitória, o Brasil avança para as quartas de final da competição, que acontecem na próxima quarta-feira (4).

Durante os 38 minutos de jogo, os brasileiros dominaram os mexicanos e impuseram boas vantagens nos dois sets. Sem maiores dificuldades, Alison fez bons pontos por bloqueio, enquanto Álvaro se destacou e colocou no chão quase todos os ataques que fez. Do outro lado, a dupla mexicana sentiu a pressão e também cedeu muitos pontos por erros.

A dupla brasileira agora enfrenta Plavins e Tocs, atletas da Letônia, que eliminaram o brasiliense Bruno Schmit e Evandro. Os dois foram superados na madrugada desta segunda (2) e se despediram de Tóquio.

A equipe brasileira da modalidade também perdeu a dupla formada por Ágatha e Duda, que foi eliminada nas oitavas de final para a Alemanha. Ainda na fase mata-mata, junto com Alison e Álvaro, Ana Patrícia e Rebecca seguem na competição depois de vencer as chinesas Wang e X. Y. Xia nas oitavas de final.