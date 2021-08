GDF anuncia flexibilização e ampliação de público nos estádios da capital

VP VICTOR PARRINI*

Primeira unidade da federação a liberar a presença de público nos estádios, o Distrito Federal terá uma flexibilização nas medidas de segurança para os eventos esportivos. As mudanças foram anunciadas pelo Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (2/8). Entre as novidades a serem publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (3/8), estão a ampliação do público máximo de 25% para 30% e a liberação de menores de idade e grávidas.

Outra modificação importante impacta aqueles que vão aos estádios através da comprovação dos resultados de testes PCR. Antes, os torcedores tinham até 48 horas antes dos jogos para apresentarem o resultado negativo. Com o novo decreto, o exame poderá ser realizado 72 horas antes. “Isso porque, muitas vezes os ingressos são vendidos na internet e entre a venda na internet e a efetiva competição já tinha mais de 48h”, justificou.

A flexibilização das medidas de segurança acontece em meio à oficialização do confronto entre Flamengo e Olimpia, do Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. O anúncio foi feito no final da noite do último domingo (1/8).

O primeiro decreto previa um público máximo de cerca 18 mil espectadores no Estádio Nacional Mané Garrincha. A partir desta terça-feira, aproximadamente 22 mil torcedores poderão acompanhar de perto seus times. A alteração contempla grávidas e menores de idade. As gestantes poderão comparecer mediante a comprovação da vacina contra covid-19, sendo que a segunda dose deve ter sido aplicada pelo menos 15 dias antes do jogo. Por outro lado, os torcedores abaixo da faixa dos 18 anos deverão apresentar o teste negativo para o coronavírus.

Vale lembrar, no último dia 21 de julho, o Estádio Mané Garrincha recebeu o duelo decisivo entre Flamengo e Defensa y Justicia, da Argentina. Na ocasião, cerca de 5500 torcedores testemunharam a classificação e goleada rubro-negra por 4 x 1.

O retorno do Flamengo a Brasília acontece pela proximidade com o Governo do Distrito Federal (GDF) e, também, pelo veto ao público nos estádios no município do Rio de Janeiro. Assim, o compromisso carioca em solo candango está previsto para quarta-feira (18/8), às 19h15.

