'Não viemos a passeio', avisa Isaquias, em dia decisivo na canoagem C2

VP VICTOR PARRINI*

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann são esperanças de medalha para o Brasil na canoagem - (crédito: Philip Fong/AFP)

Isaquias Queiroz chegou aos Jogos Olímpicos de Tóquio com as expectativas em alta, afinal ele foi o único brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição olímpica, na Rio-2016. Feitos que o tornaram uma das principais estrelas brasileiras das Olimpíadas sediadas em casa. Nesta segunda-feira (2/8), o canoísta pode voltar a viver essa sensação, ao lado de Jacky Godmann, na canoagem velocidade C2 1000m. Primeiro, a dupla verde-amarela entra em ação pela semifinal, às 21h52. Caso avance, ela disputa a final, às 23h53.

Apesar de toda a expectativa gerada sobre Isaquias, o início da trajetória dele ao lado do também baiano Jacky Godmann em Tóquio não foi como o esperado. Considerados favoritos ao pódio, eles estrearam com a terceira posição na bateria classificatória, que garantia vaga direto às semifinais apenas aos dois primeiros colocados. Com o resultado, os brasileiros tiveram de remar mais 1.000 metros, pelas quartas de final.

Na prova disputada na madrugada de domingo para segunda-feira, os brasileiros recuperaram o fôlego e terminaram a bateria de classificação na liderança, com o tempo de 3m48s61, superando com tranquilidade as duplas ucraniana, romena e russa.

O esforço extra, no entanto, não abalou a confiança da dupla. “Não viemos para cá a passeio", avisou Isaquias,ao afirmar que os dois darão o máximo nas provas em busca do pódio. "Não queremos só chegar na final, queremos ganhar medalha”, completou o atleta brasileiro, em depoimento ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Na semifinal, cinco canoas brigam por quatro vagas na final. Além dos brasileiros, estão na disputa: os canadenses Roland Varga e Connor Fitzpatrick; os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker; os tchecos Petr Kuksa e Martin Fuksa; e os cubanos Serguey Torres Madrigal e Fernando Dayan Enriquez.

As medalhas de Isaquias na Rio-2016

Aos 27 anos, Isaquias Queiroz coleciona três medalhas em Jogos Olímpicos. Na Rio-2016, o baiano conquistou duas pratas (nas provas C2 e C1 1000m) e o bronze (na prova C1 200m), o que o levou a ser o primeiro atleta do Brasil a subir ao pódio três vezes em uma única edição de Olimpíadas.

*Estagiário sob supervisão de Maíra Nunes