Brasil tem vôlei e busca pódio na água e na pista; confira programação dos Jogos

A competição começou a afunilar nos esportes coletivos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após uma primeira fase perfeita, o Brasil terá pela frente o primeiro confronto mata-mata na busca pela medalha no vôlei feminino. Na praia, tem decisão para Alison/Álvaro. E as esperanças de pódio ficam por conta das maratonas aquáticas (com Ana Marcela Cunha) e a volta do skate (com Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp).

Confira o Despertador Olímpico e programe-se para os eventos que começam na noite desta terça (3/8) e vão até a manhã de quarta (4/8).



>> Vale lembrar que todas as informações sobre os jogos você pode acompanhar na página especial do Correio sobre as Olimpíadas.



Melhor do Dia

Terça-feira (3/8)

Maratonas aquáticas feminino (10kg), 18h30

Skate park feminino, 21h

Atletismo (finais), 21h

Basquete feminino (quartas de final), a partir de 22h

Quarta-feira (4/8)

Hipismo (final individual nos pulos), 7h

Brasil em Disputa

Terça-feira (3/8)

Maratonas aquáticas: Ana Marcela Cunha, 18h30

Skate park feminino: Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp, 21h



Vôlei de praia: Plavins/Tocs x Alison/Álvaro (quartas de final), 22h

Quarta-feira (4/8)

Saltos ornamentais: Ingrid Oliveira, 3h

Vôlei feminino: Brasil x Comitê Olímpico Russo, em data e horário indefinidos