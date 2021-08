Dupla do vôlei de praia Rebecca e Ana Patrícia se despede de Tóquio

JM Júlia Mano*

(crédito: Miriam Jeske/COB)

Lutando até o fim, a equipe brasileira do vôlei de praia Rebecca e Ana Patrícia foi superada pelas suíças Anouk Vergé-Dépré e Joana Heidrich no Parque Shiokaze, no Japão. As meninas encerraram, nesta segunda-feira (2), a participação nas Olimpíadas de Tóquio-2020 em quinto lugar. Desde que a modalidade foi incluída nos Jogos Olímpicos, em Atlanta-1996, é a primeira vez que o Brasil não vai às semifinais. Na categoria, o país soma sete medalhas conquistadas no torneio e só não subiu ao pódio em Pequim-2008.

As brasileiras começaram a primeira parcial com contra-ataques efetivos e largaram na frente com vantagem de um ponto. Vergé-Dépré tomou para si a responsabilidade e definiu bolas importantes para a Suíça continuar no páreo.



O crescimento dela no set foi crucial para conseguir virar na metade do set, quando a dupla verde-amarela começou a errar. Ana Patrícia atacou para fora e resultou no 11º ponto da Suíça no lance seguinte, Rebecca sacou na rede e a Suíça foi a 12. Com ace de Heidrich, elas abriram quatro de vantagem. As brasileiras pediram tempo para quebrar a sequência. Rebecca voltou e marcou dois seguidos, um de ataque e um ace. No entanto, o esforço para virar no fim não foi suficiente. A parcial terminou em 21/19 para as suíças.

O início brasileiro do primeiro set se repetiu no segundo. Contudo, Rebecca e Ana Patrícia conseguiram manter a regularidade durante a parcial. Como os contra-ataques da dupla verde-amarela não paravam no chão, Vergé-Dépré viraram o placar.

Mas não demorou para Ana Patrícia virar um paredão e bloqueá-la em um momento importante do set. Na reta final, a confiança da dupla da Suíça minou à medida em que as brasileiras cresceram. A vantagem chegou a cinco pontos. Vergé-Dépré e Heidrich tentaram garantir a classificação para as semifinais ainda no segundo set, mas as brasileiras empurraram a decisão para o tie-break com a parcial ficando em 21/18.

No último set, Vergé-Dépré e Heidrich começaram dominando as brasileiras. Os erros na recepção de Ana Patricia a cada saque suíço contribuíram para as adversárias se imporem. A mineira teve uma sequência de erros, que foi explorada pelas adversárias.

A brasileira desencantou com uma bola solta no lado contrário colada na rede. Em seguida, acertou mais um ataque e Vergé-Dépré bateu para fora. A dupla do Brasil colou nas suíças na reta final. Com o ace de Heidrich em cima de Ana Patrícia, e a brasileira cometendo mais um erro na recepção, as suíças foram para o match point. A dupla verde-amarela ainda conseguiu adiar o fim duas vezes. No entanto, o saque de Ana Patrícia parando na rede sacramentou o avanço de Vergé-Dépré e Heidrich às semifinais (12/15)



