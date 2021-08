Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminam na 4ª colocação e ficam fora do pódio

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Philip Fong/AFP)



Não deu para o Brasil na canoagem velocidade. Isaquias Queiroz, três vezes medalhista na Rio 2016, e Jacky Godmann não conseguiram impor o ritmo esperado na disputa da grande final da categoria C2 1000m e terminaram na 4ª colocação, o que os deixou fora do pódio. Apesar do resultado na competição em dupla, o país segue com chances de conquistas na categoria individual C1 1000m, com o próprio Isaquias. A bateria classificatória acontece na quinta-feira (5/8), às 21h52.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

O caminho até a final



Os brasileiros começaram a trajetória em Tóquio logo primeira bateria de classificação às semis. A dupla terminou na 3ª colocação, ficou de fora das vagas diretas e teve de disputar as quartas de final para conseguir avançar às semis.

Nas quartas de final, a dupla baiana recuperou o fôlego e a confiança, terminando a bateria de classificação na liderança, com o tempo de 3m48s61, superando com tranquilidade as duplas ucraniana, romena e russa.

A um passo da final por medalha, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann adotaram uma estratégia para poupar esforços e ir com tudo na decisão pelo ouro olímpico. Os brazucas largaram bem, mas foram ultrapassados pelos alemães, cubanos e canadenses. Contudo, a 4ª colocação bastou para carimbar a vaga entre os melhores da categoria C2 1000m.

A grande final começou com os brasileiros largando bem na oitava raia, mas a sequência dos primeiros 250m foram de imposição espanhola, Na metade da prova, os chineses aumentaram a potência e fecharam na liderança, enquanto os baianos tentaram fazer uma prova de recuperação e ainda brigar pelo pódio.

Nos últimos metros, Fernando Enriquez e Serguey Madrigal buscaram forças não só para assumir a 1ª colocação, mas também para impor um novo recorde olímpico com a marca de 3 min 24s 995 e conquistar a medalha de ouro. A prata ficou com Hao Liu e Pengfei Zheng, da China, e o bronze com os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker.

Importante ressaltar que antes dos Jogos Olímpicos, Isaquias Queiroz perdeu o seu companheiro de disputa Erlon Silva por lesão e teve de se adaptar à Jacky Godmann como novo parceiro para Tóquio 2020.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima