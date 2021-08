Vela: Martine e Kahena conquistam ouro em Tóquio e são bicampeãs olímpicas

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Jonne Roriz/COB)

Após ser cancelada por falta de vento, a regata da medalha da classe 49erFX dos Jogos Olímpicos de Tóquio aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (3/8) e consagrou o bicampeonato olímpico de Martine Grael e Kahena Kunze. Ao chegar em terceiro na regata da medalha, as brasileiras fecharam a competição com 76 pontos perdidos e ficaram em primeiro lugar do torneio.

Na vela, quem perde menos pontos, vence. A prata ficou com as alemãs Tina Lutz e Sussan Beucke, com 83 pontos perdidos, e o terceiro lugar foi para as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz, com 88.

Antes de chegar na regata da medalha, que vale pontuação em dobro, as brasileiras estavam ameaçadas pelas holandesas e pelas alemãs, mas Martine e Kahena fizeram uma prova tranquila a assumiram a ponta da corrida e se mantiveram à frente das rivais diretas pelo título.

A medalha de ouro das brasileiras mantém a tradição que o Brasil tem em subir no pódio da modalidade. Ao todo, são 19 medalhas olímpicas na vela, sendo que oito são de ouro. Duas delas são inclusive de Martine a Kahena.

No Rio de Janeiro, em 2016, quando a classe 49erFX estreou no programa olímpico, as brasileiras também garantiram o primeiro lugar do pódio. Em Tóquio, as brasileiras repetem o resultado, e com a nova medalha dourada se tornam bicampeãs olímpicas.

