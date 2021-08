E o barquinho foi rumo a outro ouro...

CB Correio Braziliense

Martine Grael e Kahena Kunze cumpriram a missão de repetir a medalha de ouro na vela dos Jogos Olímpicos. Na madrugada de hoje (horário de Brasília), a dupla brasileira conquistou o segundo título seguido na classe 49er FX, como havia ocorrido na edição de 2016, no Rio de Janeiro.

Na última regata, a medal race, com valor duplo para a classificação geral, Martine e Kahena ficaram na terceira colocação. Elas iniciaram o dia com a melhor campanha na classe 49er FX, empatadas com as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz – as duas duplas com 70 pontos perdidos. As representantes europeias chegaram atrás das brasileiras.

Martina e Kahena ficaram nas principais colocações da última regata durante todo o tempo. No começo, chegaram a liderar, mas, ao final da primeira perna, caíram para terceiro. No entanto, como as principais adversárias estavam bem para trás, as brasileiras apenas administraram a vantagem até o barco cruzar a linha final.

A última regata da classe 49er FX deveria ter sido realizada na segunda-feira. No entanto, a organização do evento acabou adiando a disputa por questões climáticas, primeiro por falta de vento e depois pela perspectiva de um clima instável no Japão, o que prejudicaria uma medal race mais técnica.