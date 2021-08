Flamengo e Olimpia no Mané Garrincha

CB Correio Braziliense



O Flamengo atuará no Distrito Federal em mais um jogo da Copa Libertadores. Na noite de domingo, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CBF) oficializou a transferência da partida entre o rubro-negro carioca e o Olimpia, do Paraguai, para o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para acontecer em 18 de agosto, uma quarta-feira, às 19h15.

O clube rubro-negro optou por atuar novamente em Brasília para contar com apoio da torcida. Na última semana, o governo do Rio de Janeiro liberou o uso de 10% da capacidade do Maracanã para o jogo diante do Olimpia. Entretanto, o Flamengo não concordou com as exigências e acertou nova viagem ao Distrito Federal. A capital fluminense iniciará a reabertura gradual dos estádios a partir de setembro.

Para voltar do Distrito Federal, o Flamengo renegociou os custos de operação do Mané Garrincha com a Arena BSB. O ajuste feito pelo rubro-negro visa impedir um prejuízo no duelo diante do Olimpia. Contra o Defensa y Justicia, a conta negativa ficou em R$ 300 mil.

Torcida

Primeira unidade da federação a liberar a presença de público nos estádios, o Distrito Federal terá uma flexibilização nas medidas de segurança para os eventos esportivos. As mudanças foram anunciadas pelo Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, ontem, em entrevista coletiva. Entre as novidades a serem publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira, estão a ampliação do público máximo de 25% para 30% e a liberação de menores de idade e grávidas.

Outra modificação importante diz respeito aos torcedores nos estádios por meio da comprovação dos resultados de testes RT-PCR. Antes, o público tinha até 48 horas antes dos jogos para apresentar o resultado negativo. Com o novo decreto, o exame poderá ser realizado 72 horas antes.

O primeiro decreto previa um público máximo de cerca 18 mil espectadores no Estádio Nacional Mané Garrincha. A partir desta terça-feira, aproximadamente 22 mil torcedores poderão acompanhar de perto as partidas. Gestantes poderão comparecer mediante a comprovação da vacina contra covid-19, sendo que a segunda dose deve ter sido aplicada pelo menos 15 dias antes do jogo. Os torcedores abaixo da faixa dos 18 anos deverão apresentar o teste negativo para o coronavírus.

No último dia 21 de julho, o Estádio Mané Garrincha recebeu o duelo decisivo entre Flamengo e Defensa y Justicia, da Argentina. Na ocasião, cerca de 5.500 torcedores testemunharam a goleada rubro-negra por 4 x 1.

Alexandre Vidal/Flamengo

Em julho, cerca de 5.500 torcedores assistiram à vitória do Fla em Brasília