Vôlei masculino: Brasil vence Japão e pegará a Rússia nas semifinais

MN Maíra Nunes

Brasil vence Japão pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e encara Rússia por vaga na final - (crédito: Jonne Roriz/COB)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrentou a a equipe japonesa pelas quartas de final. Anfitrião dos Jogos Olímpicos, o Japão atuou o tempo inteiro com uma defesa forte que impôs uma volume alto de jogo. Foi um ótimo teste de paciência para o potente setor ofensivo brasileiro, liderado pelo trio Wallace, Leal e Lucarelli. Melhor para os atacantes, fundamentais na vitória do Brasil por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/20, na madrugada desta terça (3/8). Na semifinal, o desafio serã contra o Comitê Olímpico Russo (ROC).

O Brasil começou bem a partida contra o Japão, assumindo à frente do placar desde o começo do confronto: 6 x 3. Entre pancadas do lado brasileiro, e belas defesas do lado japonês, a vantagem brasileira de 3 pontos manteve-se até o Japão chegar a 16 pontos. O Japão esboçou uma reação, chegando a deixar o placar 20 x 22, mas cometeram erros cruciais para os brasileiros fecharem o primeiro set na frente, por 25 x 20.

O Japão voltou para a parcial seguinte com mais intensidade, chegando a abrir quatro pontos de vantagem. Em uma longa passagem do Lucarelli pelo saque, o Brasil chegou ao empate em 17 x 17. o ponteiro estava impossível, tanto na defesa quanto no ataques; Os jogadores aproveitaram esse embalo e não pararam mais até vencer mais um set, desta vez, por 25 x 22;

O confronto voltou a ficar equilibrado no terceiro set. Foram muitos pontos decididos após mais de 20 segundos de ralis. Mas durou pouco. A cada ponto a bola demorava a cair na quadra, mas o Brasil deslanchou e chegou a abrir em 12 x 7. Depois, apenas administrou a vantagem, até sacramentar a vitória por 25 x 20.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou à quinta vitória nos Jogos de Tóquio. Mas os comandados por Renan Dal Zotto terão uma pedreira pela frente. Os brasileiros encaram o Comitê Olímpico Russo, o único adversário que venceu o Brasil na competição, por 3 sets a 0, na fase de grupos. Mas foi depois da vitória sobre a França no tie break que o time ganhou moral e cresceu. A briga por uma vaga na final promete mais uma partida de fortes emoções.