Dream Team desbanca atual campeã mundial Espanha e avança à semifinal

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: AFP)

Depois de um início cambaleante no torneio masculino de basquete com derrota para a França na estreia, os Estados Unidos estão nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta terça-feira no Brasil, início de tarde no Japão, os comandados de Greg Popovich atualizaram a carteirinha de freguês da Espanha. Derrotaram os adversários por 95 x 81, no Saitama Super Arena.

O duelo foi equilibrado no primeiro tempo, mas na segunda metade o Dream Team deslanchou com mais uma bela exibição de Kevin Durant. À caça do tri pessoal, o astro do Brooklyn Nets foi o cestinha da equipe com 29 pontos. Mesmo com uma exibição de gala de Ricky Rubio, autor de 38 pontos, eles não suportaram a força das estrelas da NBA, a liga norte-americana de basquete.



Eliminada precocemente em Tóquio, a Espanha é a atual campeã mundial, mas deixa o torneio amargando o jejum de jamais ter derrotado o adversário na Olimpíada. Caiu nas quartas de final em Atenas-2004, amargou a prata em Pequim-2008 e Londres-2012 e se foi superada nas semifinais na Rio-2016. A trupe de Pau Gasol e Sergio Scariolo sabia que necessitaria de uma exibição próxima da perfeição para peitar os estadunidenses, mas não resistiu.



Com o resultado, os EUA aguardam o adversário nas semifinais do duelo entre Austrália e Argentina, que se enfrentam à 9h (de Brasília), 21h em Tóquio. O Dream Team enfrentou os dois times na pré-temporada: perdeu para os australianos e venceu os argentinos.

Para a Espanha, o confronto praticamente encerrou uma vitoriosa geração. Com Pau Gasol e companhia, a Espanha teve talento para conquistar a Copa do Mundo em 2006 e 2019; e prata em 2008 e 2012 e bronze há cinco anos, no Rio, ao perder justamente para os EUA.