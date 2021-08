Em busca do pódio: Yuri Mansur é o Brasil na final individual do hipismo

VP VICTOR PARRINI*

O Brasil pode começar a quarta-feira (4/8) com a conquista de mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Yuri Mansur está na final individual dos saltos no hipismo. Na fase classificatória, realizada nesta terça-feira (3/8), o brasileiro zerou o percurso, ou seja, passou sem cometer infrações e garantiu a vaga entre os 30 melhores cavaleiros da categoria. A decisão valendo um lugar no pódio acontece logo no início da manhã, a partir das 7h.

Montando Afons, o cavaleiro brasileiro chegou à final com certa tranquilidade. Dos 73 participantes, os 30 melhores avançaram. Entre os classificados, apenas cinco cometeram faltas. Durante sua performance, Mansur não cometeu nenhum erro, terminando sua participação na marca de 86.74, que resultou na 14ª posição por ordem de tempo.



Ao final da prova, Mansur comentou o desempenho. “Foi muito bom. Tive tranquilidade no percurso. A única dúvida que eu tinha era no triplo e tomei a decisão certa”, analisou a escolha feita durante a classificatória. “Meu cavalo saltou bem em todo o percurso. Ele estava assustado quando fui perto do primeiro obstáculo. Ele é um cavalo sensível, mas é muito valente e dá o máximo dele, sempre”, completou em depoimento ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Os dois melhores tempos da classificatória foram do inglês Ben Maher, com 81.34, e do irlandês Darragh Kenny, na marca de 82.01s. Além de Yuri Mansur, o Brasil também foi representado pelo maranhense Marlon Zanotelli, que não teve uma boa performance e acabou cometendo uma falta que resultou na perda de pontos e na 31ª colocação.

Apesar da eliminação, Zanotelli fez elogios à montaria. "Meu cavalo saltou bem. O sentimento estava muito bom no início do percurso, comecei o triplo bem, a chegada foi boa, mas talvez no final eu botei um pouco de espora demais”, avaliou ao final da prova. “Estou feliz pelo Yuri que foi espetacular e deu uma aula de equitação”, disse entusiasmado.

