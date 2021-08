Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp estreiam em Tóquio-2020 no Skate Park

JM Júlia Mano*

Depois de Rayssa Leal brilhar na pista do Parque Ariake Urban Sports, no Japão, ao conquistar a prata e Letícia Bufoni e Pâmela Rosa entrarem em cena nas Olimpíadas de Tóquio-2020 pelo Skate Street, a noite desta terça-feira (3) será das meninas do Park. As brasileiras Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp competem na fase classificatória da categoria a partir das 21h (de Brasília). A decisão do pódio começa na sequência, às 0h30 (de Brasília), e vai adentrar a madrugada de quarta-feira (4).

Tóquio-2020 é a estreia do Skate no programa olímpico. As categorias selecionadas foram o Park e o Street. Na decisão do Street, Rayssa Leal dividiu o pódio com as japonesas Funa Nakayama e Momiji Nishiya. Na modalidade, as 20 atletas deram duas voltas na pista com obstáculos de situações cotidianas, como escada e corrimões, e fizeram cinco manobras isoladas. Avançaram para a final as seis com as maiores notas.



No Park, também há 20 skatistas na fase classificatória, mas disputam as medalhas de ouro, prata e bronze, os oitos com as maiores notas. Outra diferença é a quantidade de voltas, na categoria são três. Além disso, o circuito une características do Bowl (pista côncava) e do Street.

Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp carimbaram o passe para Tóquio no torneio Dew Tour 2021, em Des Moines (Iowa, Estados Unidos). O campeonato ocorreu entre 19 e 23 de maio e foi o último evento classificatório da categoria Park para os Jogos Olímpicos. O trio não chegou às semifinais, mas garantiu a vaga matematicamente.

Dora Varella

Recém completada 20 anos, a paulista é a nona colocada no ranking mundial do Skate e favoritaça para conquistar mais uma medalha para o Brasil no esporte. A atleta começou a trajetória na modalidade aos dez anos. Com 14, foi campeã brasileira de Bowl 2015, o resultado levou a brasileira ao Mundial Vans Girls Combi Pool Classic de 2016, onde conquistou o primeiro troféu.

Dora também ficou em primeiro no Mundial de 2017 e 2018. No mesmo período, a skatista se tornou bicampeã no Vans Park Series Women's Continental e Championships. Após a série de conquistas, a atleta foi anunciada, em 2019, como integrante da Seleção de esportistas profissionais da Confederação Brasileira de Skate (CBSk).

No início do ciclo olímpico, Varella venceu a primeira etapa do STU National 2021 de Criciúma (SC), circuito brasileiro de Skate que terminou em janeiro. Após o campeonato, a atleta viajou aos Estados Unidos para disputar vaga em Tóquio-2020, onde ficou em 20º lugar com 24,63 pontos.

Isadora Pacheco

Na décima colocação no ranking mundial, a caçula do trio com 16 anos, se apaixonou pelo Skate aos cinco. Com 11, Isadora viajou de Florianópolis (SC), cidade natal, para a Califórnia (Estados Unidos) para estrear no circuito mundial pelo Vans Girls Combi Pool Classic de 2016.

Dois anos depois do primeiro torneio profissional, passou a integrar a Seleção Brasileira no Skate Park. Em 2021, Pacheco também participou do STU National e subiu na terceira colocação do pódio. No Dew Tour, finalizou em 16º lugar com 26,04 pontos.

Yndiara Asp

Conterrânea de Isadora, a skatista de 23 anos, natural de Florianópolis (SC), está na 14ª colocação do ranking mundial. O pai da atleta foi o responsável por ela se apaixonar pelo esporte ao dar de presente um skate quando tinha apenas sete anos.

Com 15, Asp aprendeu a dropar, assim, levou a modalidade mais a sério. A brasileira se colocou no cenário mundial em 2016 ao participar do Vans Park Series, a primeira vitória no torneio veio em 2019. No mesmo ano, Yndiara ficou em quarto no World Skate.

Em 2021, a skatista participou somente do Dew Tour. Na competição classificatória para as Olimpíadas, Yndiara ficou em colocação superior ao das companheiras Isadora e Dora. Com a soma de 29,73 pontos, a catarinense ficou na 12ª posição do torneio.

