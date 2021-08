Alison e Álvaro são eliminados e Brasil fica sem medalha pela 1ª vez no vôlei de praia

ME Maria Eduarda Cardim

A última esperança de medalha do Brasil no vôlei de praia foi eliminada nesta terça-feira (3/8). A dupla formada por Alison e Álvaro jogaram abaixo do nível esperado e perderam para a dupla da Letônia por 2 sets a 0 (21x16 e 21x19). Edgar Tocs e Martins Plavins já eram conhecidos como carrascos do Brasil já que também eliminaram Evandro e o brasiliense Bruno Schmidt.

Com a eliminação de Alison e Álvaro, o Brasil não tem mais nenhuma dupla na competição e pela primeira vez na história, desde a inclusão da modalidade no programa olímpico em 1996, o país não ganhará uma medalha no vôlei de praia. Desde que virou esporte olímpico, nos Jogos de Atlanta, ao menos uma dupla brasileira subiu no pódio.

No masculino, a única vez que uma dupla brasileira não ganhou uma medalha foi justamente em 1996, na estreia da modalidade em uma Olimpíada. Desde então, os homens ganharam seis medalhas. Nos últimos Jogos, no Rio-2016, Alison subiu no lugar mais alto do pódio, junto com Bruno Schmidt.

No entanto, dessa vez o Mamute ficou pelo caminho nas quartas de final. Com um desempenho abaixo do esperado, muitos erros e aparentando cansaço diante do calor extremo do Japão, Alison sentiu o peso do jogo e não encontrou sintonia com Álvaro.

No primeiro set, o jogo começou equilibrado, mas a dupla da Letônia abriu vantagem com três erros do atual campeão olímpico. Desde então, a dupla da Letônia explorou o saque em cima do brasileiro, que não conseguiu virar muitos pontos na quadra adversária. Com isso, os adversários dos brasileiros fecharam o set com cinco pontos de diferença.

No segundo set, o Brasil teve que correr atrás da vantagem aberta pela dupla da Letônia no correr do set. Mesmo bem cansado, Alison encaixou pontos de bloqueio e Álvaro virou bons ataques, o que fez com que o Brasil conseguisse encostar no placar. No entanto, no ponto que iria empatar o set, Alison encostou na rede e o segundo período da partida acabou com a vitória da Letônia por 21 x 19.