Brasil na final: Dora e Yndiara avançam no Skate Park, Isadora fica para trás

A final do Skate Park feminino terá Brasil em dose dupla. Dora Varella e Yndiara Asp ficaram com as últimas duas vagas classificatórias para disputar o pódio, que será na madrugada desta quarta-feira (4), às 0h30 (de Brasília). Isadora Pacheco ficou na 10ª colocação da fase e se despede do torneio. As meninas se apresentaram no Parque Ariake Urban Sports, no Japão, na estreia da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Misugu Okamoto, Sky Brown, Kokona Hiraki, Sakura Yosozumi, Bryce Wettstein e Popy Olsen também avançaram.

Com sorriso no rosto e muita descontração, Dora Varella fez a estreia do Brasil no Skate Park ao se apresentar na primeira bateria. A brasileira conseguiu encaixar boas manobras na primeira volta, mas errou a última e ficou com a nota 31,53. Na segunda, a paulista entrou com gás no Bowl e arrancou 41,59 dos juízes ao fazer manobras mais difíceis. Na última volta, a skatista errou no início e conseguiu somente 13,86. Mesmo assim, saiu da pista com bom humor.

Assim como Varella, Yndiara Asp entrou na terceira bateria e se apresentou na primeira volta com muita criatividad, aproveitando alguns obstáculos fora do Bowl. Com isso, ficou com nota 43,23. Na segunda volta, a brasileira caiu no início e conseguiu apenas 6,64. Asp errou outra manobra no meio da última volta e lhe foi atribuído 21,84.

Isadora Pacheco fechou a participação brasileira na quarta bateria classificatória, a atleta de Floripa fez uma primeira volta limpa e buscou fazer uma leitura da pista. Com isso, ganhou nota 36,71. Pacheco errou no início da segunda apresentação e conseguiu somente 2,13. A catarinense chegou com toda força para a última volta na tentativa de garantir a vaga na final. Mas arrancou somente 37,08 dos juízes e ficou em 10º lugar.



